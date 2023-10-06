《其他電》全球耕耘漸收割 閎康多頭樂開懷

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【時報記者張漢綺台北報導】半導體檢測廠閎康(3587)9月合併營收為4.08億元，與8月相近，年增7.4%，為因應全球各國積極建置自有半導體供應鏈，閎康加速日本、美國等全球佈局，隨著全球佈局效益顯現，閎康樂觀看待明年營運，閎康董事長謝詠芬表示，明年成長幅度可望超過年成長20%目標，今天盤中股價走高。

閎康9月合併營收為4.08億元，與8月相近，年增7.4%，累計前9月營收35.77億元，年增26.16%，主要是因來自客戶開案量增加及先進製程需求帶動材料分析(MA)需求。

全球半導體產業朝自主化發展，供應鏈移轉引爆檢測新商機，英特爾、三星和台積電(2330)是全球最領先的半導體製造公司，隨著英特爾宣布發展IDM 2.0業務模式後，英特爾重返先進製程競爭，英特爾先前一直是IDM模式，如今亦發展晶片代工業務，與專業晶圓代工廠競爭訂單，英特爾預計4年內快速推進5個製程節點，目前已於9月底正式量產相當於7奈米之Intel 4製程。

在三星方面，三星積極爭搶晶圓代工市場版圖，該公司亦早在2019年就定下來未來10年內超越台積電的目標。2022年第2季季底，三星宣布3奈米環繞閘極(GAA)電晶體架構技術進入量產，並預估2025年前開始量產2奈米製程，2027年量產1.4奈米晶片，三星於先進製程進度與台積電亦步亦趨，英特爾亦積極追趕。台積電雖然於先進製程競爭中仍處理先，然另兩家公司實力不可小覷，三家公司皆在先進製程之研發上積極投入。

閎康表示，進入3奈米以下，3家公司皆陸續使用新型態的電晶體架構，例如英特爾的RibbonFET、三星的MBCFET、台積電的Nanosheet，架構的轉換挑戰遠比在原架構上改進困難的多，需藉由MA反覆測試最適材料及製程參數，閎康擁有最先進的光學檢測、電性分析、化學分析設備，能提供MA完整解決方案，包括樣品製備、分析測試、數據分析和報告等，閎康多年之分析經驗及資料庫已在檢測分析產業建立極高門檻，亦為客戶合作開發新製程之首選。

閎康在大陸現有上海4個實驗室，其中有兩個RA(可靠度分析)實驗室、兩個MA(材料分析)，以及廈門、深圳實驗室，今年大陸實驗室佔公司營收比重約48%，由於大陸積極發展成熟製程車用晶片，車廠開始設立平台，帶動車用電子檢測需求，目前約有4到5家中國一線車廠與閎康接洽，洽談RA訂單，預期相關效益將逐步發酵，將帶動大陸市場持續成長。

謝詠芬表示，閎康過去20年均以每年年成長20%為目標，在日本實驗室效益顯現，以及大陸車用電子檢測需求挹注下，明年成長幅度可望超過年成長20%目標。