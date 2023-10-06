第四屆小島野餐活動14日南竿福澳運動場登場

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「第四屆小島野餐-嶼農共舞」活動，10月14日下午2點半在南竿福澳運動場草坪舉行！連江縣政府產業發展處表示，由於報名人數踴躍，今（6）日下午將公開抽籤，抽中名單將於「馬祖Yaba，產業起飛」粉絲專頁公告。

今年的小島野餐活動承襲了過去成功活動的精華，同時加入了更多有趣和具挑戰性的元素，活動將提供限量45組名額，每組約4人，參與者將有機會在南竿福澳運動場的草坪上，與家人朋友共度一個充滿活力和歡笑的日子。

產業發展處表示，參與者可品嚐到小島風土創新餐點，如海島波波-紅糟泡菜豬肉壽司、芹沃-洛神雞肉歐包、流津歲月-洛神磅蛋糕、日光春和-雙色慕斯蛋糕，以及”山盟海誓茶飲”，同時領取免費租借的野餐墊(結束後歸還)。

此外，活動現場將有豐富多樣的音樂和藝術表演，包括現場音樂表演和街頭藝人的精彩演出，將為參加者帶來一場視覺和聽覺的盛宴。

為了讓家庭能夠一同參與，活動現場將設有親子遊戲區，包括遊戲攤位、氣球彩繪和童話說故事等，為小朋友和大朋友們提供一個歡樂的空間。

此外，參加者將有機會在現場的市集中購買到當地特產和手工藝品，這些商品都是當地居民的心血之作，具有濃厚的地方特色。

今年的野餐體驗券有699元或999元兩種選擇，遊客可依個人需求自行選擇，內容包含野餐兌換券和精美好禮。

由於報名已經截止，今日下午將於產發處會議室舉行抽籤，依報名順序為序號進行抽籤，共抽出45組，後補10組，抽中名單將公布於「馬祖Yaba，產業起飛」粉絲專頁。

報名成功者將獲得活動詳細信息和入場證券；若未能來得及報名或沒有報名成功者，主辦單位仍歡迎來到現場參與，一同欣賞音樂表演、親子遊戲同歡，以及市集體驗。另為提倡環保，建議自帶環保杯、餐具，與裝置飾品佈置野餐桌面。