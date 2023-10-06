藍鯨常玉系列藝筆綻放 10／13【漫步巴黎】上市發表會

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傳奇藝術家「常玉」的筆觸，將再次綻放於現代家居之中，藍鯨隔音門與加伊數位創意共同取得國家歷史博物館授權，將常玉的經典畫作復刻於玄關門、房門上，使得每一道門都化身為一幅傑出的藝術畫作，這不僅是對常玉的致敬與喜愛，更是將常玉獨特的中西藝術手法帶入生活，讓日常每一次的出入都成為一場視覺盛宴。

常玉尤其愛畫女人的身體，他曾大大方方地對詩人徐志摩坦白：「我學畫畫原來的動機也就是這點對人體秘密的好奇」。徐志摩大為激賞，誇讚常玉那富有肉感的女人腿是「宇宙大腿」，在咆哮年代最瀟灑不羈的靈魂，常玉的畫作風格帶著以「書法入畫」的意趣，以現代性的技法描繪各式題材。其早年作品色彩淡雅、線條流暢，粉白色調洋溢出愉悅人心的浪漫情調；隨著人生歷練之起伏，以及去國日久的鄉思，常玉晚年作品更富穠麗的東方色彩，躑躅於空漠的動物作品，更有如自身形象之投映。

其作品充滿傳統東方工藝的裝飾元素，兼融東西美學的表現手法，更形成常玉個人特有的藝術魅力，經常利用簡潔有力的線條、造形與輪廓呈現獨特的個人風格，繪畫造形簡練、色彩單純，裸女、植物花卉、有動物的風景為其三大創作主題。1964年，常玉應教育部邀請來台灣教書並在國立歷史博物館舉辦個展，卻因故未能成行，1966年因故在巴黎去世，至辭世為止，他幾乎長居巴黎，時至今日，常玉已是公認的東方現代藝術大師，2005年巴黎吉美國立亞洲藝術博物館為常玉舉行大型回顧展，更確定他作為巴黎畫派重要成員之國際地位。

2020年常玉的花卉成交在拍賣場攀上了高峰，《青花盆中盛開的菊花》2020年7月香港佳士得，港幣$1.91億(約台幣$7.64億)；《青花盆與菊》2020年10月香港蘇富比，港幣$1.87億(約台幣$7.48億)，而在2022年，常玉罕見的橫幅作品《紅底瓶枝》在香港蘇富比拍賣中拿下桂冠，連佣賣出港幣$8,669萬（約台幣$3.43億）賣出。

藍鯨是 40年以上的台灣隔音品牌，以美學、以生活、以人作為品牌理念，提供消費者各項的專業隔音解決方案，因對品質與美學的堅持，深受消費者喜愛與信賴。藍鯨著重生活美學、理念落實、技術研發、人才培育已經行之有年，全台灣共有5 間直營門市，分別位於新北、台北、新竹、台中、高雄，供消費者蒞臨參觀1:1實品、提供專人服務規劃。

如今，藍鯨取得國家歷史博物館授權將常玉畫復刻作品錶上玄關門、房間門，讓藝術深入門面美學與室內設計，提供消費者對「門」有全新選擇。本次常玉系列共有6幅作品可作挑選，分別為《曲腿裸女》、《人約黃昏後》、《望月》、《繪畫》、《靜物》、《馬》每一幅都展現了常玉不同的藝術風格。藍鯨常玉門全新系列，預計10月13日於藍鯨Villa戶外發表，當天將於【藍鯨官方YouTube】進行直播，歡迎大家收看。