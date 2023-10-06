忠孝西路又要禁行機車？北市交通局回應了

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禁行機車44年的台北市忠孝西路，於去年12月14日起解禁，開放機車於晚上11點至隔日凌晨6時通行。不過國民黨台北市議員李明賢揭露，傳出北市府正在委外評估「全時段禁止機車通行」，也直言若消息為真「真是見鬼了！一定反對到底！」對此交通局則回應，從來沒有想過要限縮時段，目前僅思考如何擴大開放，沒有走回頭路的方案。

李明賢在臉書上發文表示，原先北市府已承諾他進一步開放忠孝西路機車行駛時段，但近日獲得的最新消息，居然傳出市府正在委外評估「市府可能改為全時段禁止」。李明賢直言，這樣的做法根本就是在走回頭路，若消息為真一定反對到底，也會要求官員一定要妥善說明到底發生什麼狀況。

對此交通局則表示，在開放機車於夜間通行忠孝西路之後，確實有委外評估前後的差異比較，並進行相關資料分析，並研議近一步擴大開放通行時間的可能性。模擬的時間則是上下午尖峰時段，以及假日下午時段，屬於交通狀況比較差的時段，目前應不太可能開放平日或假日讓機車通行。

交通局強調，絕對沒有要全時段禁止機車通行，而是持續在想辦法如何擴大開放，現在沒有走回頭路的方案。交通局說，開放與否主要還是以安全為最重要考量，由於影響最大的是公車通行，因此現階段開放的時段是公車較少的時段，若調整開放時間，對民眾適應跟安全性部分會如何還在嘗試。