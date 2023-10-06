國慶晚會上萬人湧入恐交通大打結 空軍台南基地周邊交管出爐

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國慶連假將從明天開始一連4天，因應2023年國慶晚會8日將於空軍台南基地舉行，預估將有1萬人到場參與，台南市政府交通局除在奇美博物館文賢路停車場規畫免費停車空間及遊覽車接駁站之外，當天下午3點至6點機場路也將管制，提醒民眾提前改道。

交通局表示，國慶晚會配合空軍台南基地進場人員管制措施，已通過線上報名的民眾須採搭乘遊覽車團體進場方式，交通局將於奇美博物館文賢路停車場規畫免費停車空間及遊覽車接駁站；當天下午3時至6時機場路（大同路二段至大同路三段490巷）、大同路三段456巷及大同路三段490巷也將實施交通管制，空軍基地主要聯外的機場路、台1線預期將有大量車輛通過，請民眾依現場導引牌面及員警指揮改道行駛。

交通局長王銘德提醒，當天下午前往台南基地的車輛，可由機場路南端與二仁路（台1線）的路口進入，南往北返或利用台86的車輛可提早改道台17線，避開台1線壅塞路段。

王銘德還說，此次國慶連假有4天，預計台南地區將出現大量返鄉及觀光的人潮及車潮，除了國道、快速道路的國慶疏運措施外，交通局在連假期間也會持續在大台南智慧交通中心全程監看全市重要路段交通狀況，並與警察局、交通警察大隊保持密切聯繫，因應各道路車流狀況即時調整號誌控制，維持行車秩序與車流的順暢。

交通警察大隊也指出，國慶連假期間為防制酒後駕車，市警局將於易肇事、易酒駕地點規畫路檢勤務，全力防制酒駕，呼籲民眾不要酒後駕車，酒後應搭乘大眾交通運輸工具、計程車、指定代駕或請親友接送，絕對不可以駕駛交通工具，守護自己與他人的安全。

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