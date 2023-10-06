岡山社宅地下結構開挖 林欽榮責成公共工程落實全民督工

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高雄市87期重劃區內的大鵬九村社會住宅新建統包工程，將興建625戶社宅，總經費約33億元，預定115年完工啟用後，高雄副市長林欽榮6日與工務局長楊欽富，在新工處及建管處主管陪同下，視察地下結構開挖作業，林欽榮表示，他已責成統包團隊加強監測頻率及數據管控，並要求由公共工程帶頭作起，以高市府自辦在建中的社宅工程及高市公共工程，率先公開工程開挖作業的監測數據，落實全民督工。

林欽榮指出，近年來，建築工程深開挖作業，有引發路面或鄰房建物傾倒的重大公安事件，為此，即時掌握地下結構施工過程中各項監測儀器監控數據，進行專業判讀，採行合宜因應對策，方能真正防患未然，公共工程，理應受全民督工。

他說，高市府將於自辦公共工程—岡山、大寮及亞灣等社宅工程，陸續率先推行6大項建築深開挖監測數據公開，包含傾斜計、水壓計、支撐應變計、鋼筋計、水位觀測井、以及地表(地中)建物沉陷點等6監測數據，全天候即時傳輸監測數據，確保深開挖作業及工地安全。

高市府同步制定3項首創工地管理精進作為，包含「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，每周進行3天進行聯合稽查、私有建物申報開工時應繳納工程造價百分之一災害處理保證金、以及「深開挖建築工地巡檢作業原則」規定建物地下開挖二層以上的開挖過程，委由專業技師公會進行巡檢，提供承商專業建議及諮詢，能有效示警、預防災害發生。

林欽榮表示，岡山社宅位於87期重劃區內，以鵬程路為界，劃分為南、北二處基地，並有公16、公17公園為鄰，共興建4棟地下2層、地上12層建築物計625戶，總經費約33億元，工程採設計施工併行的統包方式，已於111年7月開工、預定於115年完工啟用後，將取得銀級綠建築標章、合格級智慧建築標章、無障礙住宅標章及耐震標章，打造為節能、安心、優質的社會住宅。

岡山社宅規劃有日間照顧中心、社區關懷據點、身障服務據點、幼兒園及社區健身中心等設施，將發展為具備完整社福機能的優質住宅區，成功吸引多項私人建案陸續進駐開發，代表民間投資眼光，同樣看好87期重劃區，將在北高雄S廊帶科技產業蓬勃發展的利基之下，成為岡山新興人口移入的潛力熱區，林欽榮指出，高市府希望社宅能成為驅動區域發展的強勁動能，讓鄰近岡山居民同享便利且安心的生活機能。