大安菁英流域 精品人文捷運宅

以Line分享

分享至臉書

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北市最受名門望族青睞的黃金地段，就屬「抗跌保值」大安區，目前大安區預售屋已達到每坪200萬單價，即便是屋齡較高的中古屋也上看百萬行情，在寸土寸金的大安區中，市場上多屬大坪數豪宅產品，要尋找具備近捷運、純住社區、一層三拼及平面車位的精品建案，近期首推25-47坪的「大安昕境」為最佳選擇。

位於大安區菁英文教特區的「大安昕境」坐擁台大、師大精華雙商圈，步行350米可抵達台電大樓站，交通生活便利，周邊集結多所優質學校，包括古亭雙語國小、龍門國中、民族實中等，讓孩子早入籍明星學區，鄰近大安森林公園綠意，日常散步健康隨侍身旁，近溫羅汀街區（溫州街、羅斯福路、汀洲路）書院、茶館、咖啡館，難得一見的人文生活街廓。

大昕建設領軍資深建築團隊，聘請台北市豪宅建築大師陣容：黃烱祥建築師、劉俊男公設設計、鄭如珊景觀設計師以及羅伊真燈光設計，規劃當代精品人文住宅，打造耐震6級建築，提升至0.26G耐震係數，建造安全、舒適的居住環境。榮獲銀級綠建築標章、智慧建築標章，實踐與生態共存的智慧健康宅。

另外，「大安昕境」為一層三戶純住宅社區，限量配置平面車位，同時配有中興保全智慧建築系統，24小時監控管理，浴室使用同層排水工法，其排水管、橫支管及衛生設備在同層設置，未來方便住戶修繕，並減少與鄰居間的維修衝突。居家衛浴方面，精心挑選美國KOHLER、德國Hansgrohe以及TOTO等高品質衛浴組合；廚房方面，嚴選德國LEICHT廚具、義大利BEST觸控式排油煙機、雙口瓦斯爐、洗碗機等，精品級規劃吸引不少大安區內高收入菁英家庭青睞。