日本工商會再提55項建言 缺工、缺水問題最大

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台北市日本工商會於6日發表2023 年對台灣政府政策建言「白皮書」，由台北市日本工商會理事長竹田亨親手遞交國發會主委龔明鑫。這是該會第15年提出，其中，主要政策建議以「共享台日合作的長期願景」及「為實現願景的建議」為主軸提出建議，個別請求事項包含尚未解決的延續請求事項40項以及新提出之請求事項15項共有55項。

台北市日本工商會提交台灣政府之「白皮書」，係始於2008年「請求書」， 自台北市日本工商會所編製最初的「白皮書」於2009年10月提交以來，今年已邁入第15 年。台北市日本工商會理事長竹田亨表示，及至今年9月底正式登記會員數約492家，會員參加的17個部會團體先提出上述請求案，經審酌其內容後，再作為正式議題向台灣政府提出。

今年「白皮書」中，日商的個別請求事項，提出兩大項目，其一：針對現行的勞基法過於僵化的規定，希望修改為可以更彈性運用的制度， 以及請求廢除／放寬外籍勞工的勞動條件限制等的持續請求項目；其二，缺水的對策相關的請求事項，以及與今後的能源政策、環境問題對策相關的新請求事項。 竹田亨表示，這些議題是由隸屬於台北市日本工商會的日系企業，業務上遇到的各種問題點。

竹田亨指出，今年是開始台日間「嶄新五十年」的第二年，惟目前世界情勢正邁入巨大的改革期。 在此環境下，為求台日雙方之發展及建立更進一步的信賴關係，日本與台灣共享長期的願景，且逐步確實地加強合作關係乃至為重要。因此今年的主要政策建議係就以往架構進行更改，並將架構分為「台日合作的目標」及「為實現目標的建議」兩大部分。

在「台日合作的目標」中，其目的在於就經濟、企業、人才三大點，呈現日本與台灣應合作達成的願景，並由台日雙方共享該願景。而在「為實現目標的建議」中，則是記載為將「台日合作的目標」中所呈現要達成的願景加以實現，而台北市日本工商會就必要之施行政策等所提出的相關建議。