響應國際女孩日 賦權女孩「用愛扶持輪妳發光」公益計劃獎金徵件

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10月11日為聯合國公布的「國際女孩日」International Day of the Girls Child，國際扶輪3482地區賦權女孩委員會昨日晚上舉行「用愛扶持輪妳發光」年度計劃啟動儀式，結合社友、社區、企業及學校等，舉辦徵件獎金活動，鼓勵女性學生提案，號召大家一起關心及推廣賦權女孩的理念，投入社區公益服務，讓多元、平等、包容成為社會正能量，為世界創造希望！

「賦權女孩」Impowering Girls為國際扶輪公益組織關心的全球重要議題，國際扶輪社3482地區為了即將到來的國際女孩日，持續關心青少女與婦女的議題，於中正紀念堂演藝廳盛大舉行年度計劃啟動儀式，由總監莊子華、總監夫人陳曉昱、賦權女孩委員會主委蔣絜安、國際扶輪理事林鑾鳳、曼都國際集團董事長賴淑芬、臺北市立中山女子高級中學校長張云棻、國立基隆高級商工職業學校校長洪光賢等人共同啟動光柱按扭，現場近300位貴賓、社友及學生等共同見證，並聆聽兩位優秀創業女性，亦是資深扶輪人的林鑾鳳、賴淑芬的精彩專題演講，她們以自己經驗分享，推廣賦權女孩及培力女孩的理念。

國際扶輪3482地區總監莊子華表示，賦權女孩是全球關注的新議題，鼓勵女性掌握己身權利、安排生活、培力職業技能及實踐人生夢想，此次3482地區以地區奬助金大力支持愛扶持導師計劃，並由台北客家扶輪社等逾20個扶輪社共同響應主辦，象徵優質女力傳承，更足以彰顯國際扶輪對女性平權議題的重視。

賦權女孩委員會主委蔣絜安表示，今年推出的「用愛扶持輪妳發光」年度計劃，鼓勵每一位年輕女孩發掘生活周遭各項幫助女性、學習成長、健康保護、社會公益及性別平權等議題，參加提案後，扶輪社將會指派女性社友或寶眷擔任導師輔導，最後入選的7個提案將會頒發獎金，並列入扶輪社區服務計劃執行，其中特別跟臺北市立中山女子高級中學、國立基隆高級商工職業學校及曼都國際集團等協辦單位合作，鼓勵女孩在日常學習中實踐社區服務及社會公益。

女性為天底下最溫暖的力量，透過女孩們的眼睛來發掘可以幫助女孩們的方法並予以支持，這項「社區服務方案」的募集，凡15~30歲的女性(高中、大學、研究所或初入社會)均可組隊報名參加，由女性提出針對女性扶助、協助成長、健康、就業等，發掘更好的扶助方案。希望透過鼓勵女孩們提出行動計畫，結合扶輪社這個全球最大的公益服務團體的資源，來協助女孩實現他們的行動計畫，讓這些有熱忱的女孩在服務中互相扶持，獲得啟發成長，擁有更廣闊的眼界，有機會在未來人生的舞台上發光發熱，實現夢想，利己利他，了解並力行多元、平等、包容的普世價值，為世界創造希望。「用愛扶持 輪妳發光」公益計畫徵件，可在指定時間前以郵局掛號方式寄至：台北市寶慶路67號5樓國際扶輪3482地區2023-24年賦權女孩委員會收。