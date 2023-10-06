台中開第一槍公布使用「美加混豬」業者 盧秀燕：民眾有知的權利

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桃園市政府日前稽查到新興冷凍、瑞騰國際公司涉洗產地，將美豬混充加拿大豬後，標示產地為加拿大及英國。台中市衛生局稽查到流向台中81家餐飲業者，市長盧秀燕今天強調，市府秉持陽光政治，將率全國之先，公布使用「美加混豬」的餐飲業者。

桃園市衛生局日前稽查到新興冷凍食品公司與瑞騰國際公司桃園廠查獲進口近15萬公斤美國豬肉，產地卻標示為加拿大及英國。台中市衛生局長曾梓展表示，食安處接獲通知後立即派員到台中的下游業者了解，發現新興冷凍食品銷售約1萬6143公斤給台中市15家餐飲業者，瑞騰也銷售給台中66家餐飲業者。

台中市議會今天施政報告，議員羅廷瑋指出，桃園兩家業者洗產地，將美豬混充加拿大豬，標示為產地加拿大。衛生局查到流向後，民眾有知的權利，是否能將公布進貨的餐飲業者？

盧秀燕表示，她主張陽光政治、市民有知的權利，台中市將率全國之先，把標示不實的美豬流向及使用的餐飲業者公開在食安專區。很多業者為了自保、自清都會在攤前標示肉品來自哪，希望業者為了爭取客源不要忘了初衷，要清楚標示自己提供的食材，自清自保。

議員黃健豪說，採購到「美加混豬」的餐飲業者也是受害者，市府能否加強溯源管理？盧秀燕強調，斯斯有2種、美豬也有2種，一種是不含萊克多巴胺的美豬，一種是含萊劑的美豬，若不把美豬跟萊豬分開標示，對美國也不公平，希望正本清源，拜託現任立委提出修法，從源頭標示清楚，若中央能把關嚴格，地方就不用疲於奔命。