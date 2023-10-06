澎湖國際燈光藝術節 大葉大學師生打造「守護」雕塑

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外來種銀合歡變身公共藝術！2023澎湖國際燈光藝術節「光嶼潮」即日起至11月26日熱鬧登場，其中木雕作品「守護」，由大葉大學造形藝術學系日本籍吉田敦老師、韓國籍宋周妍老師帶領碩士生陳右承、蕭亦連、吳征鴻共同打造，運用外來種銀合歡為材料，結合澎湖俗稱「白金」的土魠魚元素，呈現環保、豐收與守護的理念。

大葉大學造藝系副教授吉田敦表示，很榮幸受到澎湖縣政府的邀請，參與2023澎湖國際燈光藝術節的創作，作品「守護」以巨人象徵澎湖島的守護者，胖胖的土魠魚是澎湖代表性的魚，土魠魚被當地稱為「白金」，漁民捕獲到土魠魚會很開心，銀合歡是被列入世界前一百大的侵入種，因為生命力太強悍，會影響到周邊環境，此次特別選用外來種銀合歡當材料，製作團隊砍下銀合歡，做成高度約445公分的巨人，巨人手上抱著長400公分的土魠魚，望向天空與大海，象徵豐收與守護海洋資源。

雕塑藝術「守護」目前正在馬公市第三漁港國際廣場展出，土魠魚上面黏貼有貝殼，因此有獨特的光澤感，現場到了晚上也會結合燈光藝術，白天與夜晚可以看到雕塑不同的風貌，歡迎大家前往觀賞。

參與「守護」創作的造藝系碩士生陳右承說，他們在學校先用保麗龍做好土魠魚的雛形，抵達澎湖後，大約花費兩個禮拜的時間，從鋸銀合歡開始、做骨架、爬鷹架鎖螺絲，一步步在廣場打造「守護」，期間遇到兩次颱風，創作過程大概有一半日子都碰到下雨，雖然過程很辛苦，但很開心可以跟大家共同完成這件深具環保意義的作品。