淡水一條街道3種英譯 民代籲統一更新

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

一條街道竟有3種英譯路名！新北市淡水區為了紀念馬偕博士的「馬偕街」，在道路的英文翻譯共有3種寫法，出現「一街3制」的奇怪現象，新北市議員陳偉杰呼籲公務單位，應盡速統一更新，以免造成混淆而貽笑大方。

去年適逢馬偕來台150周年，淡水地區舉辦許多相關紀念活動，因此也讓全國民眾更加認識這位淡水在地代表人物「馬偕博士」及其相關事蹟。陳偉杰表示，在受邀參加各項相關活動後，了解馬偕博士在歷史上為在地民眾尊崇景仰，自己也深受感動。

但陳偉杰最近在選民服務的途中，卻發現淡水為了馬偕博士的「馬偕街」，居然出現3種不同的英文路名翻譯，共有「MacKay Street」、「Mackay St.」以及「Majie St.」等3個版本，不僅接到是否使用縮寫不統一之外，「馬偕」都出現原文與音譯的不同版本，形成「一街3制」的奇怪現象。

陳偉杰說，對照過去馬偕博士的日記與書信，都是以「MacKay」來署名落款，K亦為大寫，基於對歷史的尊重和當事人的尊敬，應該統一「MacKay」作為標準名稱，否則一條街道的英文路名有3種寫法，連在地人都霧煞煞，遑論外地來的遊客，也容易造成外籍觀光客在旅遊搜尋時以及歷史認知上的混淆。

因此，陳偉杰呼籲公務單位，應將正確的英文寫法統一、更新，特別是疫情過後，眾多觀光人潮回流，如此情況恐讓外地遊客貽笑大方，更重要的是，統一正確的英文寫法和拼音，對於城市形象影響是刻不容緩的事，因應國際觀光需求，將標準用語以更多元語言的方式呈現，才能進一步體現淡水文化城市的魅力與價值。