大陸各地9月份發布房地產調控政策共175次 認房不認貸井噴

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大陸央媒《證券時報》6日報導，據中原地產研究院統計，9月全月，大陸各地累計發布房地產調控政策高達175次。其中核心政策是8月底9月初各地開始井噴的「認房不認貸」政策。山東德州日前推出10條穩樓市新政，其中提出，提高公積金貸款額度、「帶押過戶」、降低存量首套住房貸款利率、購房退稅、降首付和利率、支持現房銷售、鼓勵農民用房票進城買房、鼓勵團購等。

業內人士認為，未來如果一線城市京滬深政策繼續寬鬆，市場有望再現短期視窗期，成交會短期活躍，但中長期看很難出現明顯的反彈。

山東德州2日召開《促進我市房地產市場平穩健康發展的若干舉措》（《舉措》）解讀記者會，這次推出10條政策主要包括提高公積金貸款額度、「帶押過戶」、降低存量首套住房貸款利率、購房退稅、房票安置等政策措施，讓更多的購房群眾享受到政策紅利，降低購房負擔、刺激購房需求。

一是加大住房公積金支持力度。擴大加裝電梯提取範圍，可提取子女、父母公積金；新增新市民、青年人按月租房提取業務；支持多子女家庭租房提取；取消異地公積金貸款戶籍限制；支持現房銷售，提高現售房屋的公積金貸款額度。

二是全面推行「帶押過戶」，買賣雙方貸款既可在同一家銀行辦理，也可在不同銀行辦理；商業貸款、公積金貸款及商業與公積金組合貸款均可辦理，擴大了覆蓋範圍，簡化辦理程式。

三是全面執行差別化住房信貸政策，首套住房商貸首付比例不低於20％，二套住房商貸首付比例不低於30％；首套住房商貸利率政策下限為不低於LPR（貸款市場報價利率）減20個基點，二套住房商貸利率政策下限為不低於LPR加20個基點。

另外，新政還提出，降低存量首套住房貸款利率；全面落實購房退稅政策；鼓勵開展各種形式的房交會和群團購活動；鼓勵採取房票方式進行徵收補償安置，鼓勵享受增減掛鉤政策的農民用房票進城購房置業。

中原地產首席分析師張大偉指出，從2023年7月24日政治局會議開始，房地產政策進入密集發布期，自住建部等三部門聯合推動落實購買首套房「認房不認貸」政策後，8月下旬開始，四大一線城市分別在8月31日和9月1日發布「認房不認貸」政策，截至目前，已有超過60個城市明確執行「認房不認貸」政策。同時，廣州、天津、西安、廈門、蘇州、長沙、成都等城市減少了限購區域，南京、合肥、濟南、青島等二線以下城市全面取消限購，各地落實差異化限貸政策，公積金支持政策仍是各地因城施策的主要手段。

張大偉認為，當下大部分城市在9月都多次發布房地產寬鬆政策，其中廣州深圳在「認房不認貸」基礎上再次放鬆了首套房利率加點，廣州調整了限購，上海降低了臨港新片區人才購房門檻，深圳優化再婚或重婚家庭住房套數認定，放開港澳居民及華僑非住宅限購政策。

「從全國看，大部分城市寬鬆政策已經出無可出。」張大偉說，目前房地產行業面對的並非簡單的資金問題，拿地、銷售、客源、貸款乃至同質化產品競爭都存在壓力。從當前監測的數據來看，多個城市利率均出現了輕微的變化。但當前購房是收入穩定問題，疊加人口結構問題，依然影響房地產市場的穩定。

張大偉認為，對於北京等一線城市來說，當下「認房不認貸」政策主要影響的是剛性改善家庭，大部分需要「賣一買一」，整體看，這部分家庭的購房需求短期消化後，後續如果沒有郊區限購鬆綁、剛需首套房利率降低等政策推出，市場可能在10月後繼續調整。整體看，未來房地產市場走勢依然看政策，只要京滬深政策繼續寬鬆，市場有望再現短期視窗期，成交會短期活躍。但中長期看，很難出現明顯的反彈。