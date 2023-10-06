小犬吹起鹽塵 嘉義4萬餘戶停電 翁章梁回應了

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中颱小犬造成嘉義東石、義竹、布袋、朴子等沿海地區4萬多戶大規模停電，民怨迭起，台電持續清洗「鹽塵」搶修，力拚今天全面復電，嘉義縣長翁章梁表示，感謝台電不眠不休搶修，請大家多點體諒，部分學校改戶外上課，午餐正常供應。

翁章梁說，台電搶修供電後又跳電，查出原因是颱風只有風沒有雨，鹽害造成礙子汙染，以致原本已快全面供電了卻又跳電，而無法正常供電，必須清洗完成才能完全復電，目前台電已調動台中、高雄及台南相關工班全力搶修，而嘉義縣政府調度人力及資源協助清洗，全力總動員希望趕快復電。

翁章梁表示，沿海養殖漁塭大部分有備用電源，縣府農業處也協助養殖業者給予支援，社會處也協助及關懷獨居老人等弱勢族群，學校上課也受影響，沒電的學校改在戶外上課，但午餐正常供應。

翁章梁表示，停電造成大家很多不方便，而台電也幾乎完全沒有休息，努力搶修電力，目前正在逐步復電中，也希望大家多一點同理心、體諒，給台電多一點鼓勵，感謝台電不眠不休付出。

嘉縣府表示，目前朴子市、六腳、東石鄉及布袋鎮因停電，仍有松梅國小等10校沒有電力，改為戶外課程；有202位居家身心障礙者使用維生器材及必要生活輔具用系統，目前尚無大礙，其中有1名布袋鎮民使用呼吸器，已到長庚醫院就醫。