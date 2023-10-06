小犬過境補充水源 台北前山溫泉浴室7日重新開放

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陽明前山溫泉公共浴室因水源不足導致水溫不夠，於9月26日暫停開放，小犬颱風過境，為陽明山區帶來超過400毫米的雨量，中山樓溫泉源頭也補充到了水源，出水量增加，因此前山公共浴室預定於本月7日重新開放。

公園處表示，經5日與6日觀察，溫泉源頭出水量有明顯回升，惟因颱風擾動，造成水中含大量硫化鐵等物質，水色黑濁，預估7日溫泉水濁度可下降，但仍會偏黑，惟因硫化鐵對健康無害，為服務市民，決定於7日重新開放浴室。

前山男女公共浴室溫泉水的源頭位於中山樓溫泉區，依據北水處2023年10月2日檢測，出水量已降至每日973公噸，然而2004年的每日出水量達3450公噸，近年來因冬季山區雨量明顯減少，溫泉源頭出水量更加不足，致近年冬季就會發生溫泉浴室水量不足導致水溫過低的現象。

公園處指出，小犬颱風雖帶來雨量讓溫泉出水量增加，但若後續又有長時間不下雨，溫泉水量仍會下降，故浴室將每日監測溫泉進水量和源頭水溫，如進水量下降至每分鐘不足80公升或溫泉源頭水溫下降不足50度時，將會公告暫停開放。

前山男女公共浴室為免費使用，為維持衛生，避免大腸桿菌數過高，浴室每天開放四場，每場約2至2.5小時，場與場之間時間間隔約1.5至2小時，須進行放水及清理浴池等步驟，再重新蓄水。

由於水源水量變少，溫泉浴池換水清理後之蓄水時間就會延長，導致溫泉水溫下降，為維護市民健康，如需關閉浴室實非得已。浴室開放情形公園處除在現場公告外，亦將同步於公園處處網公告。