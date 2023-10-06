小犬吹起鹽塵 彰化累計4萬7680戶停電 台電動員人力漏夜搶修

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小犬颱風過境因強風無雨，在東北季風夾雜大量鹽塵下，影響輸電線路送電，導致彰化地區仍有區域停電，台電彰化區營業處動員逾200名人力搶修，漏夜清洗礙子，彰化地區累計曾有4萬7680戶停電，至今天中午停電戶剩約1842戶。

二林地區在小犬颱風過境期間發生變壓器爆炸進而停電的狀況，導致當地3名仰賴氧氣維生的居家照護病人被急送醫院供氧，二林鎮廣興里長詹金水為此氣得在個人臉書發文質疑台電平日沒務實保養，竟期待下雨清洗礙子，呼籲受害民眾向台電求償。

台電彰化區營業處表示，除回南風事故第二輪增加外，現又因鹽塵，雖線路修復但部分試送失敗，台電不會期待下雨來排除鹽塵，只有全力不停的搶修，主幹線部分已修復完成，唯分歧線或低壓線用戶仍有停電，昨晚無法全部修復，僅剩約1800戶停電，預計今天下午5點前完成搶修。

這次小犬颱第造成彰化縣的停電區域主要集中在福興鄉、二林鎮、大城鄉、芳苑鄉、鹿港鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮及線西鄉等鄉鎮，尤以西濱沿海一帶最為嚴重。

台電表示，環境部於昨晚空品特報說明，昨天受颱風及其外圍環流影響，環境風場為東北風，彰化至雲嘉南地區因沿海風速較強，引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度，彰化位在濁水溪旁，東北季風夾帶大量沙塵及鹽塵至西濱沿海地區，受鹽塵影響使得輸電線路高壓電洩漏嚴重，造成無法送電成功。

針對鹽塵嚴重地區，台電搶修人員直到昨深夜仍以淨水清掃裝腳礙子、懸垂礙子、導線等絕緣設備，將沾黏在絕緣設備上的粉塵及鹽塵沖刷乾淨，降低高壓電洩漏的情形，才能讓全部主幹線送電成功。

因彰化沿海地區多以電桿架空供電，小犬狂颳強風，不但增加高空作業搶修復電困難度，又面臨東北季風鹽塵的挑戰，台電全力搶修下，昨晚主幹線部分已修復完成，剩分歧線或低壓線用戶仍有停電事故尚未排除，台電強調，將全力於今傍晚5點前恢復供電。