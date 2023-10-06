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台積電Q3營收季增13.6％ 符合外界預期

台積電。圖／本報資料照片
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晶圓代工龍頭台積電（2330）6日公布9月份合併營收，為1,804 億元，較8月減少4.4％，年減13.4％。累計前9月合併營收為1.53兆元，較去年同期減少6.2％。合計第三季為5,466億元，較第二季成長13.6％，符合外界預期。

第三季受惠N3製程開始貢獻營收，已較第二季逆風情況復甦。然法人認為，3奈米家族甫進入產能提升初期階段，估計將侵蝕毛利率表現，不過稅後每股盈餘（EPS）仍可望較第二季之7.01元成長約4.5％左右。

台積電9月合併營收。圖／台積電提供
台積電9月合併營收。圖／台積電提供

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