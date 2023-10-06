美豬「洗產地」抓包 反萊豬醫師蘇偉碩要求高雄衛生局嚴查

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

衛福部食藥署與新北市、桃園市衛生局近日查獲近10萬公斤美國豬混充加拿大豬販至全台，反萊豬醫師蘇偉碩今天中午在高雄市衛生局門口，向市府呼籲要嚴查進口豬，維護消費者安全。高市衛生局表示，違規產品未流入高雄，已抽驗2247件進口豬肉，均未檢出萊克多巴胺。

蘇偉碩今天中午11點半，與立委參選人李柏融、李政憲前往高市衛生局前舉辦記者會，蘇偉碩表示，目前食藥署與新北、桃園衛生局查獲的近10萬公斤豬肉，其中9萬公斤都已美國豬肉混充，並於外包裝標示為加拿大豬，全部都已進到消費者肚中，當中可能含有萊克多巴胺，嚴重影響消費者健康安全。

對於進口豬肉混充，蘇偉碩表示，進口美豬名單全部掌握在食藥署手中，除非有向地方政府提供，否則無從稽查，目前進口豬肉已佔據豬肉消費量高達20％，要求食藥署提供進口豬肉名單給高市衛生局，也呼籲衛生局要嚴加稽查，並向大眾公開說明豬肉流向，維護消費者安全。

李柏融帶上一籃豬肉包出席記者會表示，自己有烘焙師身分，但手上這一籃豬肉包，雖然都使用標榜「台灣豬」產品，但看到有混充豬肉狀況，自己不禁懷疑是否會混到含有萊克多巴胺的美國豬，希望政府不要再隱瞞欺騙，還給人民安心的食品安全。

對此，高市衛生局表示，日前食藥署主動會同桃園市政府衛生局查獲2家肉品業者標示不實案，經查該違規標示產品未流向本市業者，衛生局已主動啟動肉品稽查專案，如發現有申報或標示不實，將依違反食品安全衛生管理法第28條第1項暨同法第45條規定處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

另外，衛生局自110年起，已抽驗肉品及加工品共3657件，其中豬肉共計抽驗2247件，包含西班牙、丹麥、加拿大、荷蘭及美國等12國進口豬肉495件，檢驗結果均未檢出萊克多巴胺，會持續稽查確保消費者安全。