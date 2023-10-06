高信疆、阮義忠聯展 呈現《紙上風雲》

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

曾任中國時報人間副刊主編的資深報人高信疆，在2009年過世，他生前的好友攝影家阮義忠，籌畫的「高信疆《紙上風雲》＆阮義忠《映象之旅》」展覽今天（6日）開幕，阮義忠說，這場展覽既是他與高信疆友誼的呈現，也是台灣副刊文化與紀錄片的共同對話。

會有這場展覽，緣起於去年高信疆的妻子柯元馨來到宜蘭，造訪阮義忠台灣故事館時，阮向她提起與高信疆聯展，柯元馨提供高信疆的照片、手稿等資料，再由阮義忠策展。至於曾在老三台聯播的《映象之旅》，阮義忠認為，是國內旅遊紀錄片的濫觴。

柯元馨說，高信疆與阮義忠各自在文壇、藝術界發揮，阮義忠以攝影聞名，高信疆主持人間副刊時，須考量到文字、圖片、美術設計，但帶給讀者副刊突飛猛進的印象，是以往所沒有過的，讓人驚覺「原來報紙是這樣辦的！」

她說，當時中國時報暢銷到有大學邀請高信疆來演講，甚至有公務員為了搶看報紙的連載小說，提早去辦公室看報，副刊成了報紙的中心。但她也說，當時的年代容易受到外界壓力，政治環境有點危險，高信疆是謹慎地往前推進，該發掘的議題就會發掘。

「這展覽很難做。」阮義忠坦言，柯元馨提供的資料多，甚至足以成立高信疆文學館了，但這些資料要掛在牆上展出的確是挑戰，既然愈困難、愈繁雜，那就思索回到原點，還展出高信疆的詩作、寫給柯元馨的情書，盼能透過展覽讓人重新認識高信疆。

阮義忠讚譽，在台灣70、80甚至90年代，高信疆可能是台灣文化界影響最重要的編輯，高把鄉土運動、報導文學、全球華人寫作平台，聚焦到中國時報人間副刊；策展過程讓他了解更多，也重新認識他非常要好的朋友，「看來，我好像對高信疆做了什麼，但我也得到東西。」