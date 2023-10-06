國慶連假各點湧車潮 警政署加強交通疏導工作

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國慶4天連假將屆，警政署已責成各警察機關，加強規劃交通疏導工作，就轄內有舉辦國慶晚會、煙火等慶典人潮聚集處所、觀光遊憩景點、高速公路匝道周邊，及台鐵、高鐵車站等人車壅塞處所，應期前辦理會勘，加強突發路況處置及縮短交通事故排除時程，並對轄內交通瓶頸路段進行盤點，以維護民眾行車安全與連假交通順暢。

警政署表示，連假期間民眾駕車出遊、返鄉機會大增，依交通部道路交通事故統計資訊分析，今年1月至6月小型車事故肇因，以「未依規定讓車」850件為首，「右轉彎未依規定」685件次之；而同期機車事故肇因部分，則以「未注意車前狀況」1040件居冠，「未依規定讓車」848件次之，警政署提醒駕駛人，行車應確實遵守交通規則，避免疲勞駕駛，以維護道路安全。

另警政署已請各警察機關於連假期間，持續針對高發事故路口，強化各項交通重點執法作為，嚴防酒駕違規及肇事。並呼籲民眾，行經路口，應牢記「車輛慢看停、行人停看聽」原則；餐敘飲宴結束後，遵守「酒後不開車」，多加利用計程車或代駕服務等措施返家。

警政署建議，國慶連假期間可多加利用交通部公路局推出的多項公共運輸優惠措施，或使用1968服務網或「幸福公路」App，事先掌握國道路況預報及替代道路資訊，避開易塞車路段及時段，盡興出遊。