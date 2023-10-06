「債」低更要買！這檔只挑好債 還有「自動鎖利、提前出場」機制，可以見好就收

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國人很愛買債券基金，今年買氣更夯，尤其投資級債格外受到青睞，殖利率高達5%以上，違約率又低，未來等待降息，又有資本利得上漲機會，市場買氣因而熱絡。不過，利率政策時而變動，也因此，國內即將推出升級版的設有幫投資人自動獲利了結的機動到期債券基金，提升投資效率，同時亦可降低未來利率變動的投資風險。

瞄準了聯準會暴力升息之下，債券擺脫低利率時代，彭博資訊統計（截至2023/7/31），美國投資等級公司債平均殖利率達5.29%，為2008年金融海嘯以來，難得的進場機會。也因此，今年投資級債市場十分火熱，法人及散戶均積極搶進當債主，復華投信也推出「復華A級債券傘型基金」，以滿足國人債市投資需求。

目標到期債券基金類似定期險 可以推估目標收益

該檔基金屬於目標到期債券基金，投資於與「基金到期日年限相近」的一籃子債券。資深財經媒體人吳佳晉於工商時報《理財最前線》節目指出，此類型債券基金最重要的概念是有助於投資人算出一定年限後，可以領回多少本息；只要公司沒有違約，到期後即可領回本金及債息。

《理財最前線》節目主持人詹璇依則形容，目標到期債券基金類似於台灣人很喜歡買的定期險概念，對於未來有資金需求者，在總體經濟變動環境之下，可以推估未來目標收益是多少。

吳佳晉分析，假設希望孩子於4年後出國留學，目標到期債券基金可以讓她預先估算，未來有多少息收，對於父母而言，是累積子女教育基金非常好的選擇。

A級公司債如同優等生 無懼於黑天鵝事件衝擊

「復華A級債券傘型基金」主要聚焦「基本面良好之成熟國家」國家信用評等A級以上的優質債券，旗下共有三檔子基金，分別為復華二年半至五年期機動到期A級債券美元基金、復華三至八年期機動到期A級債券美元/台幣基金。

吳佳晉表示，前進債市，投資人最關心的事情莫過於公司是否會違約，而成熟市場的A級公司債屬於高評級的投資等級債，違約率相較於其他公司債為低。根據歷史資料顯示，即使全球歷經景氣衰退或黑天鵝事件，投資等級債違約率低於0.5%。因此，A級公司債如同優等生，是表現優良，可以抱得住的好公司，對於投資人而言，是相對可靠的投資工具。

詹璇依也認為，過去全球金融環境快速變動，劇烈上沖下洗，唯有大型優質龍頭好公司，才能屹立不搖，也無懼於黑天鵝或灰犀牛事件之衝擊。

觀察「復華A級債券傘型基金」可能之債券投資組合，吳佳晉指出，美國的摩根史坦利、日本的三菱日聯金融集團等大型金融集團，或是英特爾、IBM等等科技龍頭公司，投資人會樂於當這些公司的債主，是可以抱著好好睡覺的優質標的。

A級公司債享5%高配息 又能漲多跌少

詹璇依認為，過往布局債市想享有5%高配息，多只有非投資等級債，因為投資人承受風險較高，自然可以享受高殖利率。不過，現在金融環境改變了，投資人不用承受高風險，買投資等級債即可望享有5%以上較高殖利率。而且利率與債券價格呈現反向關係，聯準會強力升息之下，目前債券價格處於相對低點，如今已進入升息循環末端，未來走向降息之時，還有機會獲得豐厚的資本利得，因此現今是投資等級債的投資甜蜜點。

比較各評級公司債降息期間含息報酬率，詹璇依指出，相較於BBB等級、非投資等級債，A級債漲多跌少，且可以「超漲，又相對抗跌」，以2007年降息期間為例，非投資等級債跌幅超過30%，A級債僅下跌5.4%；反觀債市上揚之際，A級債漲幅也優於非投資等級債。

靈活提前出場機制 見好就收

「復華A級債券傘型基金」具有靈活提前出場機制，詹璇依解釋，基金成立後，滿2.5年或3年後，就會主動幫投資人計算，淨值是否有達到目標報酬率，一旦達標就會提前出場。以8年期為例，成立後滿3年，即會自動計算，完成停利、鎖利。假設8年期基金於2023年12月31日成立，成立隔一天的三年後，也就是從2027年1月1日開始，每個月最後5個營業日來計算淨值報酬率，一旦超過15%，就會啟動提前結算機制，也就是說見好就收，獲利可以提前直接入袋。

吳佳晉也認同，處於利率環境變動下，提前出場機制，可以靈活出場，對於投資人而言，是不錯的機制。

詹璇依表示，「復華A級債券傘型基金」具有高殖利率及風險低兩大優勢，再搭配「見好就收」的靈活出場機制，將有助於提高資金靈活調配度，且達到目標報酬率後，即可趕緊落袋為安，一次占盡好品質、好效率、好息收的三大好處！不過，也提醒投資人，申購基金前，一定要詳閱公開說明書，先了解商品屬性是否適合自己，以及對於該商品之期待，再進行申購。