世界先進Q3營收季增7.13％ 登近四季新高符合預期

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晶圓代工廠世界先進（5347）今（6）日公布今年9月合併營收約為34.44億元，較去年同月減少約6.75％，也較上月減少2.06％，該公司表示，9月營收低於上月，主要由於晶圓出貨較上月減少。整體第三季營收表現符合預期。

世界先進9月合併營收約為34.44億元，較去年同月減少約6.75％，也較上月減少2.06％，第三季合併營收105.57億元，較上季成長7.13％，符合公司及市場先前預期，累計今年前三季合併營收為285.98億元，仍較去年同期衰退32.1％。