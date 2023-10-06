金融業回春 前8月大賺6千億 8檔熱門定存股曝光

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【旺得富理財網 王順泉】雖然景氣連亮10顆藍燈，低迷期追平史上第2長，不過金融業獲利表現漸入佳境，金管會昨公布今年前8月金融三業稅前盈餘達6051.07億元，較去年同期增加599.94億元，年增11%。其中，銀行業前8月稅前獲利3755.9億元，創歷年同期新高，年增21.6%。

金融三業包括銀行業、保險業及證券期貨投信業。除銀行業之外，今年前8月保險業稅前盈餘1589億元，年減15.4%；證券期貨投信業前8月稅前盈餘706.17億元，年增45.77%。

金管會表示，今年股市反彈，國銀處分利益、股利收入、金融資產評價利益同步上揚；且升息循環帶動利差擴大，利息淨收益增加；另外手續費收益也成長。國銀3大獲利支柱同步上揚，創下亮眼成績。

保險業包括壽險及產險，壽險業因投資收益縮水，稅前盈餘較去年同期下滑，產險業擺脫防疫險風暴，較去年同期由虧轉盈。

證券期貨投信業方面，證券商前8月稅前盈餘545.73億元，年增53.19%，主因台股今年價量齊揚。期貨商前8月稅前盈餘50.13億元，年增46.28%，主要受惠於銀行利率上升，保證金存款利息收入增加。投信業前8月稅前盈餘110.31億元，年增17.45%，主要是管理資產規模擴增，帶動基金經理費收入成長。

金融股向來是國內存股族最愛，證交所定期定額扣款統計，前5名除了第一名台積電之外，其他4檔全由金融股包辦，依序為兆豐金、玉山金、合庫金、第一金。

今年來由於金融股配息不如預期，加上高股息ETF掀起旋風，存股族目光轉向殖利率高的ETF。隨著金融股今年獲利回溫，加上股價位於低檔，預期明年配息、殖利率將會明顯具吸引力。

目前股價還在年線之下、且定期定額人數在個股前20名內的金融股，包括玉山金、合庫金、第一金、富邦金、台新金、中信金、國泰金、開發金等8檔。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。