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南茂9月營收 寫14個月新高

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面板驅動IC暨記憶體封測廠南茂（8150）9月營收寫14個月新高、第三季營收也是符合市場預期，顯示在先前面板產業急單下，對驅動IC封測有助益，市場法人看好，第四季記憶體在國際大廠減產效應下，市況將持續回升。

南茂9月營收19.12億元，較上月小幅增加4.33％，較去年同期大幅成長20.21％，累計今年第三季營收為55.81億元，較上季小幅成長2.52％，也較去年同期成長6.24％，累計今年前三季營收156.3億元，較去年同期下滑16.99％。

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