台東旅遊 開啟五感享受後山淨心慢旅 親近土地擁抱自我療癒體驗

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「還記得， 上一次擁抱山林、回到自然的懷抱是什麼時候嗎？」這是台東對旅人的聲聲召喚，提醒自己放緩腳步，暫時拋開世俗繁瑣，到台東擁抱廣闊的蔚藍海洋、無盡的青翠山巒，讓純淨的能量撫慰一身疲憊，療癒身心靈，重新開機尋回平靜純真的自我。

「自然醒慢活祭（Taitung Spirit Festival）」是台東縣政府首創的身心靈休閒美學品牌，近年來構築層層國際化的身心靈療癒地圖，邀請不分地域、職業、年齡的人到台東感受珍貴的自然風土，透過大地瑜珈課程、療癒音樂會、走路禪、花草曼陀羅、頌缽冥想等沉浸式體驗，打造全面身心靈慢活指南，讓台東成為許多旅人的心靈故鄉。

創造台東成為身心靈成長故鄉

這日造訪時正巧參與了活動的重頭戲，傍晚鐵花新聚落旁的草皮上人潮慢慢聚攏，鼓聲響起，渾厚嘹亮的吟唱隨之開展，原聲入人心魄，閉上眼睛用心感受連結土地的聲波在空氣中蕩漾，這是大地的祝福，帶來撫慰心靈和安定的力量。接著瑜珈老師林逸屏帶領參與者，脫掉鞋襪讓肌膚親密接觸大地，仰躺天地之間，透過一系列瑜珈體位練習，打開心靈舒展肢體，在每一次伸展的極限讓肉體與心靈誠實對話，迎接入夜後一波波音浪衝擊，舞台上音樂工作者強力放送，觀眾在毫無拘束的場域，隨著樂聲律動自由漫舞，徹底釋放壓力放鬆自我，自癒癒人得到救贖。

2023年自然醒慢活祭創作「生命之樹」意象，圖騰結合台東山巒層疊、月光閃耀的海洋、台東縣鳥烏頭翁、紅寶石洛神花、金黃稻浪的麥穗，以及熱情綻放的金針花等，象徵台東豐饒物產和地理景觀，圍繞著人們，讓身心靈回歸如初生一般純淨，底層根部以日月星辰傳遞在地凝聚的向心力，滋養台東成為茁壯的大樹。生命之樹的日月星辰、男女意象，也意味著虛實晝夜，陰陽相生，四季皆有不同療癒風貌。

融合藝文的身心靈休閒美學

在地藝術工作室Cool Color則設計「海洋生命樹」藝術共創活動，在老師引導下共同彩繪珊瑚造型的生命之樹與海洋生物，傳遞愛護海洋的觀念，不論大、小朋友都可以動手共同創作，夜色籠罩之際，繪上特殊顏料的珊瑚造形生命之樹，在燈光掩映下閃耀著螢光，如同受到保護的珊瑚在海底閃閃發光。

活動會場安排來自身心靈文創攤商，及社區發展協會的40攤心靈市集，展售各式手工製作的療癒小物、廢棄物回收再利用創意商品、芳香精油等特色商品，並提供按摩指壓、自然美食等服務。音療主菜邱淑蟬、鹿比∞吠陀、追風少女、實驗搖滾樂團漂流出口、創作鬼才DJ林強、金曲歌王陳建年等團隊輪番上陣，用音樂在大地舞台上療癒人心。

文／韓若紫

活動資訊

自然醒慢活祭Taitung Spirit Festival

地址：

電話：089-238-696

時間：週一至五10:00-17:30

洽詢：[email protected] 詳細活動資訊請上官方粉絲頁或洽詢自然醒慢活祭產業媒合平台

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