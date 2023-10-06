申請就業獎勵免臨櫃「台灣就業通」線上辦理SO EASY

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為鼓勵民眾投身缺工行業，勞動部勞動力發展署「疫後改善缺工擴大就業方案」提供便捷的線上服務，只要在「台灣就業通」網站簡單幾個步驟即可完成申請流程；有意投身缺工行業的失業民眾輕鬆在家完成，省時又便利。

在「台灣就業通」網站上，只需要註冊為會員，填寫個人履歷表，完成求職登記。接著，進入「會員中心」頁面，點選「線上申請作業-專案就業獎勵」，即可輕鬆報名參加「專案就業獎勵」方案。此外，請領就業獎勵津貼，需自公立就業服務機構推介次日起7日內，將推介就業情形回覆卡，以掛號郵寄、親自或委託他人等送達方式通知推介機構；現在也可以透過「台灣就業通」網站線上回覆介紹卡、申請「就業獎勵」津貼，讓整個申辦流程更加輕鬆便捷。

勞動力發展署北分署表示，「台灣就業通」線上申請「專案就業獎勵」，為民眾提供了更速效便捷、節省時間的方式。一位曾在汽車公司擔任內勤人員的江小姐分享了她的經驗：「以前申請就業補助需要請假臨櫃辦理，才剛找到工作還要請假去辦理申領補助，心中真的很不安，加上交通與辦理等候時間費時費力，不小心漏了一個文件，還無法一次申辦完成，來來回回太累了，現在有線上申請服務，隨時可以辦，還可以查詢申辦進度，真的很方便！」

「台灣就業通-找工作」網站平台匯集了全國公立就業服務機構受理登記的民間團體、民營企業及公部門職缺資訊，是整合政府、民間就業資訊的最大公部門求職網站。同時，台灣就業通網站設有「疫後改善缺工擴大就業方案」專區，可查詢方案內容、獎勵資訊，以及即時職缺訊息。歡迎有意參加方案的失業勞工，前往專區報名，並隨時掌握最新的職缺訊息。如想進一步瞭解更多獎勵計畫、線上申辦流程或專案職缺、徵才活動等資訊，請上北分署官網查詢，或逕洽轄區各就業中心。