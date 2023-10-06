二輪115級距爭霸戰 WOO115汰舊最低43700搶年度銷量冠軍

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SYM女性通勤族及家庭用戶熱銷車款『第一好WOO115』，以3大DNA『好品質、好安全、好省油』及靈活輕巧車身廣受消費者喜愛，更是年度銷售冠軍長青樹，為慶祝雙十國慶三陽再加碼1,000元(禮券或中油加油卡)，祭出汰舊最低價43,700元起(不含牌險、規費)，讓你輕鬆好入手。

在二輪115級距中，國民車系主要競爭機種為三陽WOO115及光陽NICE XL115，自2016年WOO115推出後因貼合客層日常需求，長期霸榜人氣不衰。而NICE XL去年一月改款上市後，持續與WOO115爭奪115級距冠軍寶座。日前，小老婆汽機車資訊網針對兩車進行實車比較，其中WOO115實測油耗與公告油耗誤差最為接近，省油又有力實測達9.03ps，除此之外，以搭載日本京濱噴射引擎為傲的WOO115更有著同級車沒有的CBS2.0連動剎車系統大大縮短剎車距離39%，坐墊長度也為同級最長以及擁有同級最大21.6L車廂，符合消費者日常使用偶爾需要接送孩子、家人需求。

二輪115國民車系 油耗、馬力、空間、安全大評比。圖／小老婆汽機車資訊網提供

歡慶國慶再加碼 WOO115汰舊換新最低只要43,700元起

WOO115汰舊換新最低價43,700元起(不含牌險及規費)=建議售價59,500元起(不含牌險及規費)-三陽購車補助金4,500元(直扣) -三陽加碼購車金1,000元(直扣)-三陽汰舊換新再加碼3,000元(電匯)-國慶加碼1,000元(禮券或中油加油卡)-政府環保署汰舊補助2,000元-政府汰舊換新貨物稅減免4,000元-廢車回收300元

◆活動時間：2023/10/02-10/31，優惠以官網公告，實際價格依各地區經銷商為準。

◆國慶加碼1,000元禮券或1,000元中油加油卡依SYM經銷商通路提供之項目為準。

◆政府汰舊換新補助限96年/6/30前出廠之車輛。

◆政府汰舊換新貨物稅減免 4,000 元，以政府公告為準。

◆環保署汰舊補助2,000元，以政府公告為準。

◆詳細介紹可至SYM官網 https://tw.sym-global.com/newslist-55-page133