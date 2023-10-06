八里沙雕展累計10萬遊客 活動倒數最後2周

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以「神 · 話八里」為主題的「2023八里城市沙雕展」，從8月19日開展至今已經累計超過10萬人次遊客到訪，展覽將在10月17日結束，新北市高灘處邀請民眾可以把握本周末開始的雙十國慶連假，到八里左岸公園一探今年沙雕展的神秘風采。

高灘處今年8月邀請國內以及日、韓等國際著名沙雕師，「神 · 話八里」為主題，共同創作「2023八里城市沙雕展」，規畫設計5大區共計16座沙雕，打造古老傳說的場景氛圍，吸引許多民眾前往觀賞，活動期間也推出賞金獵人影片創作活動，最後由主題明確、節奏明快加上旁白與畫面契合度高的「天空之城-神話八里」奪冠，贏得2萬元獎金。

高灘處長張修銘表示，今年八里城市沙雕展歷經多次的豪大雨、颱風等氣候狀況，甚至遭民眾蓄意破壞，透過沙雕師們細心修復及維護，讓沙雕依然栩栩如生佇立於八里左岸公園。除了沙雕，夜間亦有「神話之光」光雕展，利用光影串連整個八里左岸，從早到晚都好拍，展覽至10月17日止，歡迎民眾把握機會，一同參與這場神話盛宴。

除了栩栩如生的沙雕展外，八里左岸公園自行車道串連八里十三行文化公園、八里漫步廣場、五股獅子頭山水匯集廣場等多處景點，高灘處也歡迎民眾，利用雙十連假到八里左岸感受水岸風廣，體驗探索淡水河畔景色及沙雕神秘色彩之旅。