金沙溪蓋人工湖恐重創歐亞水獺核心棲地 金門縣府回應了

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位於金門縣金沙溪下游的田墩戰備池與銘傳大學分部周圍的漁塭，被認定為歐亞水獺最重要的核心棲息地，目前卻規畫興建由中央出資5.49億元的「金沙溪人工湖」工程，引發動保人士與團體群起撻伐，擔憂此工程持續擾動必將重創水獺族群。對此，縣府僅回應理解地方上反對開闢的聲音並持保留意見，將會審慎面對並與該計畫預算來源的經濟部水利署討論。

金門縣野生動物救援暨保育協會表示，「金沙溪人工湖工程」計畫目的為擴大民生用水的蓄容量，預計以浚深、築堤方式將原有海水漁塭及戰備池改作為「淡水儲水使用」，對於金門長年缺水的困境可以理解其動機。

金門野保協會質疑，該區域長年浸泡於海水中，土壤重度鹽化無法作為民生用水水源，計畫透過引入金沙溪的多餘淡水進行「洗鹽」直至鹽度達民生用水標準，且工程範圍位於感潮區，長年受海風吹拂、面對潮汐、地下海水入侵及颱風海水倒灌之問題，鹽分侵襲難以解決，預計30年內都無法達成洗鹽目標。

金門野保協會指出，金門曾花費6.3億建造同樣位於海邊、原要提供民生用水的下湖「金湖水庫」，目前亦因鹽化而完全無法使用，且積沙問題嚴重，現仍需年年花費公帑維護，也質疑「金沙人工湖」是否會成為下一個「金湖水庫」。

金門野保協會強調，金門的歐亞水獺為東亞僅存的穩定水獺族群，而「金沙人工湖」範圍中的田墩戰備池，此處久未擾動且水體穩定，已經是為金沙溪水獺與各種鳥類族群最重要的核心棲息地，工程的進行最快明年就會導致金門最重要的水獺與鳥類棲地消失，且新增寬達4-6米的道路亦增加水獺「路殺」之風險，得不償失，籲請相關單位思考此處未來之景象。

長期關注金門自然生態的縣議員董森堡也認為，「金沙人工湖」雖然號稱有205萬CMD的集水面積，但金門乾溼季明顯，春夏偶有降雨、秋冬多風缺水，加上極端氣候旱澇分明的影響，根本無法實現規畫中常年以淡水洗鹽來淡化儲水池水質的想法，如果以買來的陸水淡化水質，無疑是加重金門自來水廠已債務15億餘元的負擔，建議將人工湖移至中上游的斗門溪段。

董森堡還指出，「金沙人工湖」設計單位還計畫加高儲水池的牆體，並從中間建置管溝引海水至西園鹽場，雖然美其名是保持西園鹽場文化，但管溝如果滲漏海水豈不是影響水體水質。況且如果遇上大潮加遽烈降雨，可能會造成內外水共同匯集在西園一帶的狀況，反而可能造成金沙地區嚴重水患，希望相關單位能妥善規畫，別讓近6億元的預算石沉大海。