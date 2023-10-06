國精化前三季營收年減27％ 今年營運仍季季走高

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國精化（4722）歐美客戶補庫存，今年前三季營收25.01億元，雖年減27.74％，但，第三季單季營收8.99億元，已比第二季成長4.30％，由於下游客戶新單已陸續下單，第四季可望迎來旺季，國精化今年第一季為營運谷底的狀態已經確立，並出現逐季走過的營收表現。

國精化（4722）6日公告9月營收為2.94億元，年增8.87％，第三季單季營收8.99億元，季增4.30％，為今年度季營收新高，累計今年前9月營收25.01億元，年減27.74％。

國精化6日表示，第三季歐美客戶回報需求，有逐漸好轉跡象，主要是大部分的客戶，在第三季開始陸續準備節慶的訂單需求，因此，在庫存去化告一段落之後，回補庫存屬正常。

國精化說，過去，第四季是產業傳統旺季，觀察目前客戶庫存，大都處於低檔水準，近期油價及上游原料因減產，而漲勢明顯，所以，下游客戶有較強的下單意願。

只是，市場終端需求仍未明顯回溫，尤其是房地產相關產業，仍是一片低迷，國精化指出，最新美國八月份新屋銷售衰退近9％，更顯現出房地產週期短期內應難有起色。樹脂產業有近三成的應用與之相關，相關聯度很高。

所幸，工業塗料及印刷油墨已經逐漸好轉，尤其是印刷油墨，有很多大廠尋單的積極度，已回復八成，加上歐美部分競爭對手有特殊產品預備停產，預期將會有轉單效應。

國精化表示，從市場面來看，歐洲市場景氣呈現谷底爬升，有緩步向上的趨勢，美國則因公司與合作對象，有代工案在接洽，所以，第四季開始美國市場有望可以成長。大陸市場則是些許感受景氣回升，尤其在部份電子材料應用方面，據客戶回報，開工率已回到八成。東南亞傳產市場則是需求平緩上升。

總體而言，國精化表示，目前仍維持今年第一季為營運谷底，營收及本業獲利將逐季成長的看法不變。