SWC世界杯冠軍出爐 矽基分子電測代表赴美角逐全球總冠軍

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台灣新創世界盃創業競賽（TSWC, Taiwan Startup World Cup）總決賽5日出爐。由開發半導體生醫晶片矽基分子電測科技奪冠、今年12月將代表台灣赴舊金山賽參加Pegasus Tech Venture新創世界盃大賽、與全球新創團隊角逐100萬美元總冠軍投資金。

邁入第五屆新創世界盃Startup World Cup可以說是全球新創競賽獎金最高的比賽；主辦單位Startup World Cup的Pegasus Tech Ventures為美國矽谷前3大創投。管理高達20億美元資產，吸引全球70個國家參與及晉級世界舞台。2017年全球冠軍是為日本新創團隊、2019年,為越南團隊，今(2023)年是否由台灣新創團隊拿下此第一殊榮，新創界都在期待。

SWC從五月啟動後、短短一個月吸引近130多組台灣新創團隊報名，8月31日決選台灣前15強(Top15)，分別新加坡商寰宇優仕、電電數位、ZIMA談談科技、汎鍶科藝、一起工作科技、馳綠國際、君邦生物、美商圖靈、鎂迪生醫、Rooit In路星公司、GuangTai廣太綠能、充壩技術、Molsentech矽基分子電測科技、Belun 倍靈科技及Aemass 實見公司。從智慧醫療、綠能科技到AI領域，都是台灣新創佼佼者。

此次廣太綠能唯一以微水利綠能發電項目入圍TOP 15，廣太綠能創辦人陳昶宇代表獲SWC證書。

經過激烈的角逐，2023T WC第一名由矽基分子電測科技主力開發半導體生醫晶片，其核心技術為矽場效應電晶體元件，結合晶片架構、關鍵製程技術、化學覆膜製程，利用元件對電荷的高靈敏度，提高疾病檢測的準確度及靈敏度。開發的探針晶片，實現精準檢測，獨特的技術創新獲得評審一致的青睞。第二名為馳綠國際；第三名為倍靈科技。

主辦單位之一私董會創辦人徐竹先表示，StartupWorld Cup是個非常特別的競賽，所有台灣的參選團隊，直接送到美國選出15家新創團隊後，再交由台灣進行培訓及參與決賽。入圍的十五個團隊、其產業選擇及創新技術都已經落在矽谷創投的雷達圖上，矽谷鍾意這15個創業團隊及題目，正是台灣新創通向國際資本市場的重要指標。

2024新創世界盃Startup World Cup前三名分別矽基分子電測科技、馳綠國際、倍靈科技與貴賓共同合影。

10月5日的TSWC總決賽貴賓雲集，包括台大創創中心執行長曾正忠、台灣董事學會發起人蔡鴻青、TXA創業家私會創辦人徐竹先、台灣工研創新協會會長高繼祖、PARTNER PEGASUS TECH VENTURES BILL REICHERT、THE IDEAL VENTURE總監蔡佳峻等，從此次參與的貴賓及新創團隊來看，無庸置疑地是台灣新創界至關重要的重磅級創業競賽。

此外，值得一提的是，今年花蓮新創首度參與SWC，其中廣太綠能晉級15強。在永續、低碳的趨勢下，花蓮積極推動偱環經濟、綠色能源產業，藉以培養出更多新創團隊，此次廣太綠唯一以微水利綠能發電項目入圍TOP 15，可以說是花蓮培力新創重要成果之一。