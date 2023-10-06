面板、IC設計臉綠 3類股強出頭 16檔最狂

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台股迎接國慶連假，市場買盤觀望氣氛濃厚，台股今（6日）小幅開高，盤面上權值股、金融、散裝航運、IC設計族群均有表現，助攻大盤站上月線。加權股價指數收市漲67.05點，漲幅0.41％，成交量較前一日大福量縮至2,192.49億元。

輝達創辦人兼執行長黃仁勳傳將訪台，參與鴻海科技日，帶動鴻海（2317）股價跳空站上月線，終場上漲近2％，AI指標股部分包括緯穎（6669）、世芯-KY（3661）、廣達（2382）也都有逾2％以上漲幅。

權值股方面，權王台積電（2330）上漲4元，終場收在532元，從技術線型觀察，目前面臨月線反壓。

面板族群方面，由於市場報價止漲，面板三雄連袂走跌，其中群創（3481）、友達（2409）同步大跌近2％，再探波段新低，彩晶（6116）跌幅相對有限，但也丟失5日線。

IC設計高價股中，譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）同步重挫逾3％，股王信驊（5274）則貼盤小漲0.53％，表現相對抗跌。

造紙股受惠傳統旺季，加上中國紙廠9月起陸續發出漲價通知，榮成（1909）、永豐餘（1907）同步走揚，漲幅約3％，士紙（1903）、正隆（1904）、華紙（1905）也有約1％漲幅。

貨櫃海運亞歐線「漲」風再起，在歐系航商率先開盤後，據了解，貨櫃雙雄等亞系航商的歐洲線也要喊漲，但長榮（2603）、陽明（2609）股價表現淡定，市場靜待長榮今日下午法說會，將對景氣釋出更明確的看法。

受惠BDI、BCI指數周四上漲，尤其是BCI指數漲幅達6.46%，散裝族群強勢表態，新興（2605）大漲逾半根漲停，裕民（2606）、中航（2612）、慧洋-KY也漲逾3％。

航空雙雄昨日放量上攻，今日股價拉回，華航（2610）、長榮航（2618）跌逾1％，力守短期均線。

金控股全面走揚，帶動金融指數上攻，其中永豐金（2890）漲幅2.02％居前，其餘包括合庫金（5880）、第一金（2892）、華南金（2880）、國泰金（2882）及元大金（2885）也都漲逾1％。產險類股也有所表現，旺旺保（2816）亮燈漲停，第一保（2852）漲逾2％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計豐藝、凌群、創威、系通共16檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，資服類股及造紙類股表現亮眼，漲幅分別為2.48％、2.03％，光電類股、零組件類股表現疲軟，下挫3.11％、1.23％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市漲幅逾7％共10檔，其中6檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為豐藝（6189）、凌群（2453）、旺旺保（2816）、睿生光電（6861）、昭輝（1339）、麗臺（2465）、迎廣（6117）、晶豪科（3006）、定穎投控（3715）、鑽石投資（6901）。

上市跌幅逾4％共12檔，其中1檔跌停，收盤跌幅前十名依序為泰金寶-DR（9105）、新美齊（2442）、圓展（3669）、訊芯-KY（6451）、泰鼎-KY（4927）、精成科（6191）、尼得科超眾（6230）、揚博（2493）、圓剛（2417）、瀚宇博（5469）。

上市成交量前10名個股依序為定穎投控（3715）、緯創（3231）、晟銘電（3013）、矽統（2363）、長榮航（2618）、廣達（2382）、華邦電（2344）、一詮（2486）、晶豪科（3006）、群創（3481）。

上櫃漲幅逾9％共11檔，前10檔均觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為創威（6530）、系通（5348）、光環（3234）、勝品（6556）、巨有科技（8227）、萬國通（9950）、金雨（4503）、叡揚（6752）、博士旺（3555）、倍力（6874）。

上櫃跌幅逾5.5％共10檔，其中1檔跌停，收盤跌幅前十名依序為印鉐（8080）、新零售（3085）、聯亞（3081）、鈦昇（8027）、中茂（5205）、牧東（4950）、尚茂（8291）、岳豐（6220）、元隆（6287）、健椿（4561）。

上櫃成交量前10名個股依序為旭品（3325）、富喬（1815）、台燿（6274）、擎邦（6122）、宇環（3276）、威剛（3260）、力致（3483）、萬國通（9950）、正德（2641）、高技（5439）。