百富桶藝大師 來台說故事

百富（Balvenie）故事系列威士忌充滿傳奇與趣味，向來深受酒迷的喜愛。今年百富推出「百富故事系列19年桶錘之藝」威士忌，向堅持傳統製酒工藝的桶藝大師致敬，並且邀請百富首席桶匠Ian McDonald來台，分享桶匠不為人知的趣味小故事，其中以桶匠學徒學成出師的「出師典禮」，最讓人津津樂道。 威士忌桶裝的工藝與定期維護，是攸關威士忌成敗的重要關鍵，高齡70歲的Ian McDonald說，他15歲就進入百富酒廠工作，從早上7點半工作到下午4點，因為工作必須經常彎腰，中午只能吃顆蘋果裹腹，若吃太飽胃會壓迫不舒服。 桶匠養成的過程相當辛苦，學徒必須先從滾桶學起，要能輕鬆滾動重達80公斤的酒桶，猶如玩弄於股掌之間後，再學敲錘技術，每個桶匠都有一套自己專屬的敲錘工具，往往一用就是一輩子，用到手把可完美服貼主人的手掌，如此才順手，例如他的工具就用了54年，只在30年前更換過一次手把。 桶匠的出師儀式非常有趣，學徒必須先打造一個與他身形一樣胖瘦高矮的木桶，然後把自己裝進去，此時大夥兒會把瀝青、羽毛等東西丟進桶內，再滾桶繞著酒場一圈，儀式結束後學徒一身髒污步出桶子，頭暈到連站都站不穩，狼狽地接受眾人的歡呼與祝福。 為了向桶匠致敬，百富推出「故事系列19年桶錘之藝」威士忌為全程以Oloroso雪莉桶熟成釀製，是百富堅守「一心造一藝」的完美體現，具飽滿的果香與蜂蜜般柔滑的口感，為此百富特別舉辦「百富藝境尋味」故事系列品酩會，11月2日起於台北及高雄開宴。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！