祖靈祭曾中斷40年 「烏來泰雅族歲時祭儀」今開展

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烏來泰雅民族博物館今（6）日推出「烏來泰雅族歲時祭儀」特展，特邀烏來在地藝術家Yukan Yulaw（尤幹尤勞）以泰雅族家屋為創作理念，採編織技法布置裝置作品，表達泰雅族歲時祭儀中團結與分享的象徵意涵。由於過去受到各種文化衝擊，泰雅族祖靈祭曾停辦近40年，在有心恢復傳統文化的族人們努力推動下，部落漸漸重拾文化祭儀，讓原民文化能繼續傳承延續。

烏來泰雅族人過去經歷清治招撫、日本皇民化時期、戰後的漢化與觀光政策，又受到西方宗教傳入，使得傳統的gaga（泰雅語：倫理規範）、群體組織、部落治理與歲時祭儀受到來自於不同層面的政治、經濟與信仰的影響，因此暫時消失在族人的生活中。近年從公所恢復舉辦歲時祭儀、教會對歲時祭儀的態度轉變，加上部落的聯合參與，族人們正一點一滴地找回泰雅的文化。

新北市原民局指出，烏來泰雅民族博物館以過去幾年田野調查、展覽規畫及影像紀錄等基礎，推出以「烏來泰雅族歲時祭儀」為主題的特展，再延伸討論烏來區泰雅族歲時祭儀的演變，呈現當地族人們如何因應時代及環境，透過民族植物的應用、祭儀準備與執行，帶出族群日常生活與祭儀文化的連結，反思祭儀對當代族人的意義。

原民局表示，籌備特展過程中，透過實地訪查烏來在地耆老，得知到現在的烏來已無小米農事，且曾經停辦泰雅族祖靈祭近40年之久，不過在有心恢復傳統文化的族人們努力推動下，部落漸漸走在重拾文化祭儀的路上，並在現代與傳統中尋找文化平衡點

在地耆老們表示，因為gaga使泰雅族能夠延續，透過歲時祭儀的舉辦，期許族人不可忘卻祖先留下的傳統，更要團結將傳統智慧與文化重現。

原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，本次特展以「烏來泰雅族歲時祭儀」為主題，參考相關文獻、論文及實地訪查在地耆老，透過「總論」、「回憶中的傳統祭儀」、「時代浪潮」及「當代視角的傳統祭儀」4大展示單元，帶領觀者進一步了解歲時祭儀的獨特性，以及其在族人生活中的重要意義。

Siku Yaway林瑋茜說，特別邀請烏來在地藝術家Yukan Yulaw（尤幹尤勞），以泰雅族家屋為創作理念，採編織技法布置裝置作品，表達泰雅族歲時祭儀中團結與分享的象徵意涵。

原民局補充，本次特展即日起開展，展期至明年3月3日止，分別在10月28日、11月4日及11月18日邀請到在地原住民族文化藝術團於泰博館廣場展演，最新活動資訊可至新北原民局官網及臉書「新北新原鄉 新北原民局」查詢。