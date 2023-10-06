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聯電9月營收月微增0.53％ 第三季營收季增1.37％

聯電9月合併營收為190.52億元。圖／本報資料照片
聯電9月合併營收為190.52億元。圖／本報資料照片

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晶圓代工大廠聯電（2303）公布9月合併營收為190.52億元，較上月微幅增加0.53％，第三季營收570.68億元，也較上季小幅增加1.37％，第三季營收表現大致符合市場預期。

聯電9月合併營收為190.52億元，較上月微幅增加0.53％，仍較去年同期衰退24.45％，第三季合併營收570.68億元，也較上季小幅增加1.37％，仍較去年同期衰退24.3％，累計今年前三季合併營收為1675.74億元，較去年同期衰退20.53％。

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