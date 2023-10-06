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foodpanda 「鈦」大方！iPhone 15 Pro 雙挑戰開跑！

  • 工商時報 姚舜
foodpanda 「iPhone 15 Pro 雙挑戰」，即日起完成399 元訂單，就有機會將iPhone 15 Pro 帶回家。圖／foodpanda提供
foodpanda 「iPhone 15 Pro 雙挑戰」，即日起完成399 元訂單，就有機會將iPhone 15 Pro 帶回家。圖／foodpanda提供

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iPhone 15 上市即引爆話題，不管是等不到期待的顏色、還是沒時間排隊搶購，參加挑戰讓 foodpanda 大方送！德商 foodpanda 於今（6）推出「百萬 iPhone 15 Pro 叫 foodpanda 送～」iPhone 15 Pro 雙挑戰活動，挑戰一：消費者只要於活動期間完成 1 張 滿額 399 元訂單即獲抽獎資格；挑戰二：10 月 22 日前累計完成最多筆滿額訂單者，前 15 名直接將 iPhone 15 Pro 帶回家！ 總價破百萬元的 30 支 iPhone 15 Pro，就讓 foodpanda 送！

根據 foodpanda 統計，全台用戶中有超過 7 成都是 iPhone 使用者，去年首次推出 iPhone 挑戰賽，獲得好評如潮，今年將持續回饋廣大消費者，正因 iPhone 15 引發一股搶購熱潮，foodpanda　同步再加碼！ foodpanda 粉絲們只要將心動化作行動，就有機會入手心儀的 iPhone！10 月 6 日起至 10 月 22 日止，消費者只要打開 foodpanda app 「點數獎勵」介面，點擊「iPhone 15 Pro 雙挑戰」徽章後，再於美食外送、生鮮雜貨或 pandamart 熊貓超市完成任一筆399元以上訂單即可獲得抽獎資格，將送出 15 支 iPhone 15 Pro，百元價格就能入手萬元手機。

除了抽獎，foodpanda 更加碼訂單累計挑戰！收集最多「iPhone 15 Pro 雙挑戰」徽章的前 15 名消費者，foodpanda 直接送 iPhone 15 Pro ，雙挑戰總共將送出 30 支 iPhone 15 Pro 256 GB！去年挑戰賽引發消費者熱烈響應，冠軍得主在一個月內完成了 187 張訂單！foodpanda 也提供消費者衝高訂單數的三個小撇步。

一.善用 pandapro 優惠：pandapro 用戶訂單滿額享免外送服務費，還有每週三的「Super pro day 超級會員日」，精選品牌全品項、不限次數 7 折折扣，各項專屬超值優惠，同等價格享有尊榮體驗，多訂多享受。

二.生鮮雜貨週週訂：十月適逢 foodpanda 生鮮雜貨 4 週年，超強優惠送滿一整個月！盤點平時所需補充日用品，買青菜、蘋果等生鮮蔬果，除了省時、省力，還可同時累計活動訂單，一鍵輕鬆補貨、更有機會拿 iPhone 15 Pro。

三.跨越空間送溫暖：foodpanda 服務項目多元，從美食外送、生鮮食材到民生必需品應有盡有，滿足自己的口腹之慾外，也能透過 foodpanda 將滿滿心意即時傳遞，無論是外送美食給情人、幫家庭補充生鮮雜貨，還能同時累計訂單數。

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