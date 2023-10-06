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上銀前三季營收創同期第四高

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傳動系統元件大廠上銀科技6日公布，9月合併營收勝過8月，創同期第五高；前三季合併營收改寫同期第四高。

上銀自結9月合併營收21.61億元，月增0.49％，年減13.94％，創同期第五高。第三季合併營收65.58億元，季減0.39％、年減幅17.31％。前三季合併營收188.75億元，年減20.43％，改寫同期第四高。

上銀表示，目前景氣沒有好轉的跡象，但也也不至於更壞。上銀生產的滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件平均在手訂單能見度仍維持1.5至2個月。

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