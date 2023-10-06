兩岸可增進合作 賴清德日媒專訪：台灣不需再宣布獨立

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2024大選進入倒數百日，代表民進黨參選總統的賴清德，首度接受日本媒體專訪，在NHK播出內容中，賴清德直言，如果台灣被侵略，下一個受影響的就是日本，未來台日應擴大淨零轉型及經貿等全方位合作，甚至在全球產業鏈重組之際共同合作。

賴清德也向中國喊話表示，中國應該要展現大國格局跟風範，兩岸可以成為朋友，台灣也不希望跟中國成為敵人，他希望「中國國家主席習近平先生能重新思考，目前戰略不僅對國際社會沒有幫助，帶來破壞的也對中國發展帶來負面影響。」

賴清德5接受日本放送協會（NHK）及「讀賣新聞」專訪，談到未來期待全方位提升台日交流、負責任地維持兩岸現狀、強化區域經濟連結，並促進更緊密的區域合作。

賴清德接受日本NHK電視台專訪時，首要關注就是區域和平，賴清德直言，「如果台灣被侵略了，下一個受影響的一定是日本，台灣如果被中國併吞了，台灣海峽就變成中國的內海，對日本的影響何其大，必要的、可以做的合作機制，台日都可以來進行。」

賴清德再喊話台日共同協防，他說，未來如果順利當選總統，要在民間交流、經貿合作、淨零轉型及區域安全4個領域上，全面提升台日交流。尤其在經貿方面，日本是台灣第三大貿易國，雙邊貿易總額已達882億美元，未來會加強各項經濟連結，努力使雙邊經貿金額突破1,000億美元。

對未來施政方向，賴清德表示，已優先推出「國家希望工程」，以民主和平的台灣、創新繁榮的台灣，以及公益永續的台灣為願景推動國政改革，其中也包括延續蔡英文總統的「四個堅持」維護兩岸現狀，並以「四大支柱」和平行動方案維護台海及區域安全。

對於「九二共識」，賴清德表示，對岸從未放棄武力併吞台灣企圖，也持續逼迫台灣接受建立在一個中國基礎上的「九二共識」，這並不符合台灣主流民意。未來他願意以對等、尊嚴的前提下和中國大陸進行交流合作，增進兩岸人民福祉，期待能透過如因應天災、傳染病等務實議題，增進兩岸共同合作的可能，展開互相協助，以解決人民問題為先，走上正確的道路。

賴清德重申，台灣已經主權獨立，若不是主權獨立，怎麼會有總統選舉？因此不必要再宣布台灣獨立，他的工作就是守護台灣主權，增進民主、和平及繁榮。