苗栗縣政府國際女孩日 強調Metoo事件零容忍

每年的10月11日是國際女孩日，苗栗縣政府為響應「重視女孩、投資女孩」的女孩日理念，特別舉辦「探索苗栗過去與現在的交融─女孩體驗小旅行」邀請縣內12至18歲的女孩們一起來體驗苗栗不一樣的女子力，苗栗縣長鍾東錦強調，日前引起社會囑目的Metoo事件，更讓縣府要好好保護女孩，投資女孩，他相信苗栗女孩們都能夠培養出自己獨特樣貌。 苗栗縣政府與勵馨基金會共同投注在「重視女孩、投資女孩」，鍾東錦表示，投資女孩是必要的，尤其是男生、女生身體結構不同，像是跳廣場舞的女生比較多，男生就比較少，男生身體比較不靈活，現在縣府員工考試進來的，大多數是女生，表示男生比較笨，希望住在苗栗縣的小女生，都能幸福快樂，也要知道她自己的權利，縣府和所有議員代表，都會好好保護我們的小女生們。

6日的活動記者會中，縣府社會處特邀請目前正在就讀苗栗高中3年級的女孩陳亘慈，前來分享身為貓貍女孩的自信與活力，並播放她們「探索苗栗過去與現在交融─女孩體小旅行」成果影片，透過探索苗栗在地特色生活經驗，結合農業與女性、產業與女性、交通與女性的面向，讓60位12至18歲的女孩們親自體驗並從中探索女性在過去與現在經驗的交融。記者會現場並展示女孩們親手手作的陶瓷作品，讓大家看見女孩們獨一無二的創造力。

社會處長楊文志表示，10月13、25日各有女孩體女路小旅行，藉由縣府委託青年團體辦理地景培訓的公民導覽員，帶領民眾一起看見苗栗女性從過去節教守貞走向當代女力多元實踐的發展脈絡。