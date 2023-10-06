點亮亞運背後功臣 中原大學校友操刀光影照明

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第19屆杭州亞運8日將閉幕，溫州2大主場館夜景照明設計獲民眾喜愛與讚譽，這令人引以為傲的照明設計專案由中原大學室內設計研究所校友石瑤擔任負責人，她2016年畢業，擁有高級工程師、高級照明師及一級註冊照明師等專業頭銜。她盼將這寶貴經驗未來以師者身分，培養更多對建築與照明設計具熱情和創造力的學子。

石瑤在杭州亞運會期間，擔任溫州體育中心與溫州龍灣奧體中心的建築景觀夜景照明工程主持，還負責督導溫州多項重要工程，包括全域照明提升、溫瑞大道綜合整治及溫州甌海龍舟基地周邊環境建築和道路的整體提升等6項重要專案。自幼以來，她就受到建築設計啟發，培養對空間環境的理解和敏銳感知能力，完成北京工業大學學業後，決定來台深造，這段學習經歷激發她對照明設計的濃厚興趣，也使她對設計產生全新認識與體悟。

石瑤分享，為強調亞運場館建築層次和立體感，運用光線亮度設計和顏色變化，呈現特有文化韻味，在溫州體育中心項目，以節奏、活力、智慧作設計理念，並融入亞運會主題「潤澤」元素。她說，主要色調以甌江潮水波湧的金色為基調，透過光的色彩調節、亮度對比和動靜控制，使溫州體育中心與周邊環境相得益彰，呈現和諧夜景景觀。

值得一提的是，她透過數位智慧控制技術，為溫州龍灣奧體中心打造多種場景模式，包括賽前入場、開幕、比賽期間、節能和日常模式，這些模式設計不僅平衡賽場氣氛與日常照明需求，展現豐富的靈活性和變化性，同時兼顧綠色節能減排要求，回應氣候變遷問題，也與中原大學室設系培育永續關懷、創意服務人才理念契合。

石瑤提到，很慶幸到中原就讀研究所，當時選修景觀、建築與商設不同領域課程，學習經歷不僅豐富專業知識，也為她日後在照明與空間設計領域奠定堅實基礎。

石瑤表示，她的指導教授、中原大學室設系主任陳歷渝以其誠懇待人的態度、對工作細節的嚴謹要求及熱情關懷社會的愛心，給予她深刻啟示。這些寶貴經驗，都將有助於她在未來教學生涯中發揮作用。她說，希望以師者身分繼續照亮前路，傳授知識，培養更多對建築與照明設計充滿熱情和創造力的學子。

陳歷渝強調，設計必須以同理心了解使用者需求，透過行動實現創意提案，這理念是中原室設系創立以來的核心價值。石瑤在學期間參加各設計競賽，曾在雨中鳥杯國際傘具創意設計大賽獲銀獎，這項設計將傘面與交通路障巧妙結合，實現發光功能，為夜間駕駛提供安全保護，成功在大陸取得專利。

陳歷渝說，石瑤對設計的堅持和投入態度，在為杭州亞運會的溫州2大場館設計照明方案中得以充分展現，她的卓越成就是最佳詮釋，作為她的指導教授，感到相當自豪，並衷心祝賀她的優異表現。