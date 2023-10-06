小犬重創蘭嶼漁港 漁業署擬修法擴大救助範圍

小犬颱風過境造成停泊開元漁港船隻受損，依台東縣府政府調查，領有漁業執照設籍在開元漁港之漁船(筏)數共30艘，颱風期間停泊於該港的漁船及自用小船共約110艘，颱風造成損害約80艘船舶沉沒或半損，大部分為自用小船，但現行農業天然災害救助辦法救助對象僅限持有有效漁業執照在港漁船（筏），因漂流木所致毀損，救助金依漁船(筏)噸數及毀損狀況分別為5千至15萬元不等。 鑑於此次災損致災原因不同，為協助漁民，農業部將儘快完成法制程序，將本次受颱風毀損之漁船（筏）納入救助對象。 漁業署說明，本次小犬颱風造成漁港設施受損部分，已請臺東縣政府盡速辦理勘災及提出公共設施災後復建工程需求，漁業署將立即辦理災損現勘，全力協助該府辦理漁港設施災損復建工程。 漁業署說明，因現行農業天然災害救助辦法救助之對象僅限持有有效漁業執照在港漁船（筏），因漂流木所致毀損，救助金依漁船(筏)噸數及毀損狀況分別為5千至15萬元不等。鑑於此次災損致災原因不同，為協助漁民，農業部將儘快完成法制程序，將本次受颱風毀損之漁船（筏）納入救助對象，漁業署並於今日發文請臺東縣政府先受理漁民登記，以加速後續作業流程。 漁業署表示，漁業署與臺東縣府持續掌握災損情形，共同合作維護漁民生命財產安全，全力協助受損漁船(筏)救助及災後復建工程，以盡快完成蘭嶼開元漁港復原工作，漁民可以恢復作業。