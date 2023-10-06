林之助藝術微噴複製畫 首創區塊鏈認證限量發行

即將在10月7日於台中國立台灣美術館正式開幕的「國美館藝術商店」，不僅在試營運期間展現了全新的藝術商店空間，以多樣且多元的藝術衍生商品受到民眾好評。其中，最令人期待的亮點之一是擁有「台灣膠彩之父」美譽的林之助藝術微噴複製畫，首次結合區塊鏈技術，並以數位證書限量的形式於收藏有林之助代表作也是國寶的「朝涼」國美館作為首賣發售的第一站。

林之助，台中大雅出生，1917-2008年，是台灣膠彩藝術的奠基者之一。他在17歲時考入東京帝國美術學校（今武藏野美術大學），畢業後在兒玉希望畫塾進修，早期的創作風格受傳統的日本畫影響，以精湛的勾勒和填彩技巧著稱，經常運用灰藍色調，作品簡潔而清新，通常描繪周遭的人物和生活場景。他返台後，以卓越的創作成就贏得了「府展」特選第一名總督賞，奠定了他在台灣藝術界的地位。

林之助曾在台中師範學校教授膠彩畫直到1979年退休。他一生致力於膠彩畫的推廣和傳承，並於1954年與一群藝術愛好者成立了「中部美術協會」，在膠彩畫發展低迷時期，為膠彩畫正名。1981年，他與國內的膠彩畫家成立了「台灣省膠彩畫協會」，並於1985年在東海大學美術系開設了膠彩畫課程，培養了許多後進藝術家，如曾得標、黃登堂、陳石柱、施華堂、柯武雄、謝峰生等，他們都是林之助培育的學生。

此次負責策劃發行的「勘端社有限公司」精選林之助的八件作品《山麓》、《牡丹花》、《農村》、《溪頭綠韻》、《春到》、《樁》、《情意》，以及書法作品《明天有明天的風吹》，希望透過這八個不同主題，傳達林之助對生活與台灣這塊土地的熱愛。如經典畫作《農村》，即林之助每週北上台北實踐家專兼課，在往返奔馳的火車上所看到的台中風景；《牡丹花》、《春到》和《樁》都是林家的庭院和生活景象；《明天有明天的風吹》更是林之助的口頭禪與人生哲學。過去國美館與林之助紀念館皆曾發行林之助畫作的明信片商品，但此次八件各限量99幅的複製畫，不但是首次發行，同時更創下藝術微噴限量複製畫第一次結合區塊鏈技術發行「數位證書」的紀錄。

「勘端社有限公司」藝術顧問邱卉婷表示，相較於水彩或油畫，膠彩畫原作的保存期較長，因此他們與林之助的家屬從選紙到印刷、墨水都層層把關，特別選用正常保存狀態下可收藏百年之久的法國無酸紙作為本次藝術微噴限量複製畫的紙材。更特別是，這八件99幅限量複製畫，除了在每一幅複製畫上皆有家屬代為簽署認證及紙本授權限量保證書，在家屬的支持下，決定結合區塊鏈技術，發行具有第二重認證的無紙化「數位認證典藏保證書」，以完整確保證書的公正性與獨特性，同時更為藝術品市場帶來一場新的革命。

區塊鏈的藝術市場應用！「數位保證書」守護林之助限量藝術微噴複製畫的收藏價值無紙化的數位認證，有防偽、不可竄改及第三方平台認證公正性的優點，一般藝術作品通常是真跡才會採用數位證書，這次林之助限量複製作品將區塊鏈技術使用於藝術領域的數位證書上，確保作品每份保證書都是真實且不可竄改的，並可以輕鬆驗證更是國內藝術微噴複製畫的認證方式的大躍進。同時本次發行的數位證書也實現了二手交易的去仲介化，透過數位認證平台可清楚溯源林之助藝術微噴複製畫交易的透明數據，包括價格、交易日期和交易方等。增強了市場的價格透明度的同時，也使收藏家更容易理解複製畫市場的趨勢。

林之助精通膠彩畫色彩運用，作品清雅絢麗，既活潑又充滿細膩的筆觸，期望透過這次限量複製畫的發售，更能讓大眾於日常生活中就能感受這位台灣膠彩畫之父的藝術之美。