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訂機票「松山飛日本」他收確認信崩潰了

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日本風景區示意圖。圖／摘自網路YouTube影片
日本風景區示意圖。圖／摘自網路YouTube影片

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訂機票「松山飛日本」他漏看3字GG了 網：你不孤單

【中時新聞網 何立雯】一名網友分享，他從來沒去過日本，最近買了一張明年1月去日本東京的機票，收到訂單確認信的時候，他才發現自己選錯出發地了，本來想選台北松山機場（TSA）卻誤選為日本四國的松山機場（MYJ），讓原PO崩潰直呼，是不是沒救了，突然就不想去玩了，引起網友討論，不少人安慰說「你不孤單！很多人都曾訂錯。」

一名網友近日在臉書社團《日本自由行討論區》分享，他最近在訂票網站上買了一張明年1月去日本旅遊的機票，收到訂單確認信以後，他才驚覺自己訂錯了，當時看到去程的班機是「松山機場」出發，本想著這樣比桃園機場還方便，怎料這個「松山機場」不是台北的松山機場（TSA），而是位在日本四國的松山機場（MYJ）。

原PO表示，第一次去日本就發生慘案，看到以後好想哭，訂錯是不是真的沒救，突然之間有點不想去了。

貼文引起網友討論，不少人安慰原PO說，別傷心，你不是第一個訂錯的人，有些人甚至是到了台北松山機場以後，才發現自己的機票出發地選錯了，但那時候也已經無力回天，只能眼睜睜看著機票打水漂。不過，原PO發現的很早，其實可以規劃先去日本四國玩幾天，再從那邊搭機到東京旅遊。

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