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培訓退除役官兵第二專長 醒吾科大推廣多元就學與職訓

  • 工商時報 李水蓮
醒吾科大餐旅系主任許燕斌(右)向榮民服務處處長林振生介紹觀餐大樓西餐廚藝教室設備。圖／醒吾科大提供
醒吾科大餐旅系主任許燕斌(右)向榮民服務處處長林振生介紹觀餐大樓西餐廚藝教室設備。圖／醒吾科大提供

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國軍退除役官兵輔導委員會新北市榮民服務處處長林振生，5日率領團隊至醒吾科技大學進行參訪交流，共同為榮民、第二類退除役官兵及退除役官兵眷屬創造多元就學及職訓機會，鼓勵有志向學的退除役官兵繼續升學進修，取得專業技能並培育第二專長。

醒吾科大旅運系老師廖若君(左)介紹旅運系機場地勤服務教室表示，現在觀光因為報復性旅遊影響正嚴重缺工，可協助退除役官兵提升學歷與專業技能，順利進入就業市場，穩定就業。圖／醒吾科大提供
醒吾科大旅運系老師廖若君(左)介紹旅運系機場地勤服務教室表示，現在觀光因為報復性旅遊影響正嚴重缺工，可協助退除役官兵提升學歷與專業技能，順利進入就業市場，穩定就業。圖／醒吾科大提供

醒吾科技大學校長陳義文表示，醒吾科大是以務實致用為導向之教學型服務產業大學，教學重點在於培養服務業所需人才，尤其是跨域整合是未來最需要的服務人才，更是疫情之後台商回流所急迫需求大量人才，只要能為退除役官兵提供就學、就業及職業訓練媒介與管道，一定可以增加就業機會。

醒吾科大觀光系主任楊文仁(左)介紹智慧旅宿教室對於退除役官兵升學進修相當看好。圖／醒吾科大提供
醒吾科大觀光系主任楊文仁(左)介紹智慧旅宿教室對於退除役官兵升學進修相當看好。圖／醒吾科大提供

新北市榮民服務處處長林振生昨率領就業站站長許智瑋、湯世忠社工員及詹耀霆辦事員參訪醒吾科大，榮民服務處為強化服務效能，密集深入各地區實施榮民的服務照顧工作，並對重大意外事故或天然災害之應變處理，俾能就近即時之救助或提供協助之管道，展現主動關切與迅速服務功能。

榮民服務處處長林振生率領團隊參訪表藝系摘星閣。圖／醒吾科大提供
榮民服務處處長林振生率領團隊參訪表藝系摘星閣。圖／醒吾科大提供

林振生處長說：「我們能為各級官兵爭取一些就學、就業的職訓是我們的工作職責所在，感謝醒吾科大校長這麼精闢的介紹，醒吾有進修推廣教育課程，也開設專業性的職業訓練課程，希望退除役官兵能多加利用各項輔導資源，更有多元化的學、職涯發展。」

醒吾科大推廣中心主任吳宸漢(左)介紹新媒系藝術展演中心表示，醒吾課程多元，一定很適合退除役官兵繼續升學進修，培育技能。圖／醒吾科大提供
醒吾科大推廣中心主任吳宸漢(左)介紹新媒系藝術展演中心表示，醒吾課程多元，一定很適合退除役官兵繼續升學進修，培育技能。圖／醒吾科大提供

醒吾科大推廣中心主任吳宸漢表示，醒吾科大在陳義文校長的帶領之下善盡大學社會責任，特別重視多元推廣教育，不論是二技學分班、研究所學分班都可開設專班，希望未來我們能有更綿密的發展，推廣中心也可以配合地點來上課，協助退除役官兵及榮眷規劃客製化課程，培養學員第二專長。

湯世忠社工員(左起)、許智瑋專員、林振生處長、醒吾科大校長陳義文、推廣中心主任吳宸漢及詹耀霆辦事員希望透過雙方合作，提高退除役官兵的就學及就業能力。圖／醒吾科大提供
湯世忠社工員(左起)、許智瑋專員、林振生處長、醒吾科大校長陳義文、推廣中心主任吳宸漢及詹耀霆辦事員希望透過雙方合作，提高退除役官兵的就學及就業能力。圖／醒吾科大提供

醒吾科大推廣中心承辦新北市政府職業訓練中心委託辦理失業者職業訓練課，例如手作烘焙實用班成效卓著，以及勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署-產業人才投資計畫(在職訓練)-「無人機空拍飛手實戰班」、「無人機空拍飛手實戰進階班」等；更有「IAFT國際航空票務」、「OPC旅遊產品操作人員」及「PTD旅遊行程設計師」檢定考試等，歡迎各界踴躍報名參加。

推廣教育相關資訊：

推廣中心官網：

https://eec.hwu.edu.tw/

推廣中心臉書粉絲頁：

https://www.facebook.com/eec1688/?locale=zh_TW

報名地點：醒吾科大推廣教育中心(設計大樓1樓)

電話洽詢：(02)2601-5310 # 1688、1689

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