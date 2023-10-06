培訓退除役官兵第二專長 醒吾科大推廣多元就學與職訓

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國軍退除役官兵輔導委員會新北市榮民服務處處長林振生，5日率領團隊至醒吾科技大學進行參訪交流，共同為榮民、第二類退除役官兵及退除役官兵眷屬創造多元就學及職訓機會，鼓勵有志向學的退除役官兵繼續升學進修，取得專業技能並培育第二專長。

醒吾科技大學校長陳義文表示，醒吾科大是以務實致用為導向之教學型服務產業大學，教學重點在於培養服務業所需人才，尤其是跨域整合是未來最需要的服務人才，更是疫情之後台商回流所急迫需求大量人才，只要能為退除役官兵提供就學、就業及職業訓練媒介與管道，一定可以增加就業機會。

新北市榮民服務處處長林振生昨率領就業站站長許智瑋、湯世忠社工員及詹耀霆辦事員參訪醒吾科大，榮民服務處為強化服務效能，密集深入各地區實施榮民的服務照顧工作，並對重大意外事故或天然災害之應變處理，俾能就近即時之救助或提供協助之管道，展現主動關切與迅速服務功能。

林振生處長說：「我們能為各級官兵爭取一些就學、就業的職訓是我們的工作職責所在，感謝醒吾科大校長這麼精闢的介紹，醒吾有進修推廣教育課程，也開設專業性的職業訓練課程，希望退除役官兵能多加利用各項輔導資源，更有多元化的學、職涯發展。」

醒吾科大推廣中心主任吳宸漢表示，醒吾科大在陳義文校長的帶領之下善盡大學社會責任，特別重視多元推廣教育，不論是二技學分班、研究所學分班都可開設專班，希望未來我們能有更綿密的發展，推廣中心也可以配合地點來上課，協助退除役官兵及榮眷規劃客製化課程，培養學員第二專長。

醒吾科大推廣中心承辦新北市政府職業訓練中心委託辦理失業者職業訓練課，例如手作烘焙實用班成效卓著，以及勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署-產業人才投資計畫(在職訓練)-「無人機空拍飛手實戰班」、「無人機空拍飛手實戰進階班」等；更有「IAFT國際航空票務」、「OPC旅遊產品操作人員」及「PTD旅遊行程設計師」檢定考試等，歡迎各界踴躍報名參加。

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報名地點：醒吾科大推廣教育中心(設計大樓1樓)

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