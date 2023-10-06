慕尼黑啤酒節樂團直送台灣　體驗最道地的德國慶典　

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為了讓台灣與德國企業代表與其商業夥伴，在台灣就能感受道地德國啤酒節的氛圍，德國經濟辦事處於10月5日舉辦「德國經濟辦事處啤酒節暨德國商業日」活動，並依循著德國傳統進行「開桶儀式」，德經處處長林百科除了歡迎貴賓共同感受啤酒節的魅力，也預告12月的兩場德國聖誕市集活動，邀請全台民眾一起走進德國耶誕市集，感受各式德國玩具、美食和飲品。

德國經濟辦事處自2016年起舉辦啤酒節暨德國商業日活動，多年下來累積出好口碑，已成為台德社交圈的年度盛事，每年現場座無虛席，今年更有超過550位貴賓共同歡慶啤酒節的盛會。今年特地邀請來自德國的傳統管樂隊「Die Hofbräuhaus show」，他們搭乘長榮航空從慕尼黑直飛台北演出，重現啤酒節現場的經典曲目，讓與會貴賓從視覺、味覺、聽覺之中沉浸於啤酒節的節慶氣氛。除了藉此活動將德國特有文化介紹給台灣，作為台德商界年度重量級盛事之一，現場更集結了台灣與德國企業代表及其商業夥伴，讓與會貴賓在歡樂的氣氛中促進雙邊經貿合作交流。

德國經濟辦事處林百科（Axel Limberg）首席代表暨處長，開幕致詞中表示：「我們很高興再次舉辦啤酒節活動，透過像啤酒節這類兼具社交和文化的活動，不僅活絡台德兩地的商務關係，也能讓台灣朋友感受到啤酒節的節慶氣氛。」林百科處長也分享了啤酒節的趣事：「知名物理學家愛因斯坦也曾是啤酒節帳篷的電工，所以記得與身邊的朋友交流，也許將來有可能成為事業上的合作夥伴。」此外，他也特別感謝本次活動的贊助夥伴：長榮航空、英飛凌、台灣默克、台灣賓士、德凱認證、TÜV南德、卡爾蔡司、德意志銀行、台灣創浦、台灣海福樂、外貿協會與長豐智能科技。

今年的德國啤酒節現場包括行政院副院長鄭文燦，以及德國在台協會會長Jörg Polster等貴賓蒞臨。在貴賓致詞後，林百科處長與鄭文燦副院長亦一同進行傳統的敲酒桶儀式，以酒龍頭敲入嶄新酒桶內為揭開活動序幕。德經處與HB慕尼黑皇家啤酒也準備了豐盛的德式佳餚以及無限暢飲的德國啤酒，配上來自德國的樂團現場演出，帶給貴賓難以忘懷的夜晚。

除了德國啤酒節暨德國商業日之外，林百科處長也預告今年12月的兩場德國聖誕市集活動。12月1日至3日於圓山花博園區花海廣場舉辦第四屆「德國商品X聖誕市集」；以及12月15日至17日於新北市市民廣場舉辦「新北歡樂耶誕城X德國耶誕市集」，現場將準備各式德國玩具、美食和飲品，如薑餅、史多倫、香腸、啤酒、熱紅酒、聖誕裝飾等，讓台灣民眾體驗道地的德國聖誕氛圍。