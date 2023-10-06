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慕尼黑啤酒節樂團直送台灣　體驗最道地的德國慶典　

台德商界年度盛會！依循著德國傳統進行「開桶儀式」

  • 工商時報 簡立宗
行政院副院長鄭文燦與德經處首席代表暨處長林百科與貴賓共同舉杯歡慶2023啤酒節活動。圖／德經處提供
行政院副院長鄭文燦與德經處首席代表暨處長林百科與貴賓共同舉杯歡慶2023啤酒節活動。圖／德經處提供

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為了讓台灣與德國企業代表與其商業夥伴，在台灣就能感受道地德國啤酒節的氛圍，德國經濟辦事處於10月5日舉辦「德國經濟辦事處啤酒節暨德國商業日」活動，並依循著德國傳統進行「開桶儀式」，德經處處長林百科除了歡迎貴賓共同感受啤酒節的魅力，也預告12月的兩場德國聖誕市集活動，邀請全台民眾一起走進德國耶誕市集，感受各式德國玩具、美食和飲品。

德國經濟辦事處自2016年起舉辦啤酒節暨德國商業日活動，多年下來累積出好口碑，已成為台德社交圈的年度盛事，每年現場座無虛席，今年更有超過550位貴賓共同歡慶啤酒節的盛會。今年特地邀請來自德國的傳統管樂隊「Die Hofbräuhaus show」，他們搭乘長榮航空從慕尼黑直飛台北演出，重現啤酒節現場的經典曲目，讓與會貴賓從視覺、味覺、聽覺之中沉浸於啤酒節的節慶氣氛。除了藉此活動將德國特有文化介紹給台灣，作為台德商界年度重量級盛事之一，現場更集結了台灣與德國企業代表及其商業夥伴，讓與會貴賓在歡樂的氣氛中促進雙邊經貿合作交流。

德國經濟辦事處林百科（Axel Limberg）首席代表暨處長，開幕致詞中表示：「我們很高興再次舉辦啤酒節活動，透過像啤酒節這類兼具社交和文化的活動，不僅活絡台德兩地的商務關係，也能讓台灣朋友感受到啤酒節的節慶氣氛。」林百科處長也分享了啤酒節的趣事：「知名物理學家愛因斯坦也曾是啤酒節帳篷的電工，所以記得與身邊的朋友交流，也許將來有可能成為事業上的合作夥伴。」此外，他也特別感謝本次活動的贊助夥伴：長榮航空、英飛凌、台灣默克、台灣賓士、德凱認證、TÜV南德、卡爾蔡司、德意志銀行、台灣創浦、台灣海福樂、外貿協會與長豐智能科技。

今年的德國啤酒節現場包括行政院副院長鄭文燦，以及德國在台協會會長Jörg Polster等貴賓蒞臨。在貴賓致詞後，林百科處長與鄭文燦副院長亦一同進行傳統的敲酒桶儀式，以酒龍頭敲入嶄新酒桶內為揭開活動序幕。德經處與HB慕尼黑皇家啤酒也準備了豐盛的德式佳餚以及無限暢飲的德國啤酒，配上來自德國的樂團現場演出，帶給貴賓難以忘懷的夜晚。

除了德國啤酒節暨德國商業日之外，林百科處長也預告今年12月的兩場德國聖誕市集活動。12月1日至3日於圓山花博園區花海廣場舉辦第四屆「德國商品X聖誕市集」；以及12月15日至17日於新北市市民廣場舉辦「新北歡樂耶誕城X德國耶誕市集」，現場將準備各式德國玩具、美食和飲品，如薑餅、史多倫、香腸、啤酒、熱紅酒、聖誕裝飾等，讓台灣民眾體驗道地的德國聖誕氛圍。

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