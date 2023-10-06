《經濟》日工商會挺台入CPTPP 但憂五缺

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【時報記者葉時安台北報導】台北市日本工商會周五發表2023年對台灣政府政策建言「白皮書」，由本會竹田理事長(日本航空台灣分公司總經理)親手遞交行政院國家發展委員會主委龔明鑫，台北市日本工商會提交台灣政府之「白皮書」，今年已邁入第15年。商會對企業投資台灣的「水、電、土地、人才、人力」五缺感到擔憂，特別在基礎建設方面令人極為憂心之水、電力方面。而針對CPTPP，日本工商會希望日本政府積極給予支援，以實現台灣加入CPTPP，也期待台灣政府也能夠積極爭取及備齊條件。不過商會再提核食完全取消管制，國發會主委龔明鑫暫無正面回覆。

理事長表示，台灣擁有半導體等重要產業，在地區型經濟夥伴協定陸續簽訂下，台灣與主要國家間簽有協定者，僅有紐西蘭、新加坡與大陸，且與大陸間之ECFA後續協商亦陷入停擺。與他國相比，有關貿易之競爭條件處於劣勢，對出口導向的台灣屬於嚴重問題，並可能成為阻礙日本等外資參進之主要原因。在此情形下，對於台灣在2021年9月申請加入CPTPP，日本政府也有提出歡迎台灣申請加入之意見。台北市日本工商會希望日本政府積極給予支援，以實現台灣加入CPTPP，也期待台灣政府也能夠積極爭取及備齊條件。

日商對台灣投資持續活躍，於2022年的投資金額約達17億美元，並創下史上最高金額紀錄，不過日本對於企業投資台灣的「水、電、土地、人才、人力」五缺感到擔憂，特別在基礎建設方面令人極為憂心之水、電力方面，日本對此也提出相關建議。

理事長進一步說明，在供電穩定、減輕環境負荷需達到平行，然在供電平衡緊迫之疑慮中，2025年預計將屬於基載電力之核能發電完全停止，並提高發電量不穩定的再生能源比率，加上火力發電燃料中天然氣的國際價格飆漲影響，均令人感到憂心。2025年前是否能順利達成能源組合的 劇烈改變，實令人不安。而日本已領先並累積know-how，懇請台灣政府積極引進日本技術，同時希望均衡採納日本等國外產品。

缺水方面，台灣往年均為中南部的缺水問題所苦。除生活用水外，工業用水之供應是否穩定亦令人擔心。缺水問題不僅對日商，對於作為台灣基礎產業且需大量用水之半導體產業亦屬一大問題。為此懇請台灣政府展望中長期，提出徹底的因應對策。

至於人才與勞動力，台灣2022年之總和生育率為0.87人，連續三年跌破1人大關，即預估今後台灣少子高齡化將會更加快速。填補勞動力方法有二，一是增家勞動人口本身，二是提高每人的勞動力，需加強引進外籍勞工以及提高出生率、推出生育獎勵金及育兒津貼等發放政策，且同時提升勞動生產力，推動人力簡化與無人化。

對上述議題，國發會主委龔明鑫也回應表示，台灣穩定水電也做出積極因應，在強化電網韌性計畫，祭出645億元台幣，以確保供電穩定，並積極發展再生能源；供水方面，各區水源整理，再生水、海淡水亦均有計畫。

關於CPTPP等區域貿易，主委也認為，台灣有信心可以符合高標準規範。在台美21世紀貿易倡議也簽訂首批協定、獲得階段信成果，台日應該持續簽署雙邊貿易協議，穩定實質產業供應鏈關係。

不過商會理事長提到，台灣政府仍持續採取缺乏科學根據的措施，例如繼續停止進口福島縣等五縣生產之部分食品、要求附有輻射物質檢驗證明或產地證明、台灣仍於邊境對五縣食品進行逐批檢驗等。為使台灣做好準備符合加入CPTPP之高門檻條件，再次請求政府研議完全取消管制。

是否需要開放核食來換貿易協議的聲音再起，對此龔主委會後趕場暫無正面回覆問題。