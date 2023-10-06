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總價破百萬！foodpanda消費滿399元 抽 iPhone 15 Pro

  • 中時即時 古明弘
foodpanda 推出「iPhone 15 Pro 雙挑戰」，即日起完成399元訂單，就有機會將iPhone 15 Pro 帶回家。（foodpanda提供／古明弘台北傳真）
foodpanda 推出「iPhone 15 Pro 雙挑戰」，即日起完成399元訂單，就有機會將iPhone 15 Pro 帶回家。（foodpanda提供／古明弘台北傳真）

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foodpanda 今（6）日推出「百萬 iPhone 15 Pro 叫 foodpanda 送～」iPhone 15 Pro 雙挑戰活動，挑戰一：消費者只要於活動期間完成1張滿額399元訂單即可獲得抽獎資格；挑戰二：10月22日前，累計完成最多筆滿額訂單者，前15名直接將 iPhone 15 Pro 帶回家，準備送出的30 支iPhone 15 Pro總價破百萬。 根據 foodpanda 統計，全台用戶中有超過 7 成都是 iPhone 使用者，去年首次推出 iPhone 挑戰賽，反應熱烈，今年持續舉辦回饋消費者。 10月6日起至10月22日止，消費者只要打開 foodpanda app「點數獎勵」介面，點擊「iPhone 15 Pro 雙挑戰」徽章後，再於美食外送、生鮮雜貨或 pandamart 熊貓超市完成任一筆399元以上訂單即可獲得抽獎資格，將送出 15 支 iPhone 15 Pro。 除了抽獎，foodpanda加碼訂單累計挑戰，收集最多「iPhone 15 Pro 雙挑戰」徽章的前15名消費者，foodpanda直接送iPhone 15 Pro，雙挑戰總共將送出30 支iPhone 15 Pro 256 GB，去年挑戰賽引發消費者熱烈響應，冠軍得主在1個月內完成了187張訂單。

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