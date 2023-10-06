雙立委要求 儘快設置虛擬資產專法

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立法委員江永昌、鍾佳濱6日於立法院召開公聽會，表示預計提出虛擬資產專法「虛擬資產交易及業務管理條例」，也說明央行已明確表態「長期亦可考量以訂定專法方式，就虛擬資產相關產業及服務提供業者訂定全面性的監管架構」，因此加快邀請專家、學者、協會與業者代表，就專法內容進行討論。

江永昌指出，臺灣有深厚的虛擬資產市場潛力、虛擬資產業者也蜂湧投入這個市場；虛擬資產市場的監理已是當前各國發展趨勢，對於業者應有及不應有的行為，都需要以法律明定，金管會甫公布的「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」，內容也大量參酌外國立法例，顯然以專法規範有其必要。

江永昌以國內目前研究虛擬資產、穩定幣最多的央行為例，央行在9月21日理監事會後資料中，明確表態，「長期亦可考量以訂定專法方式」，以就虛擬資產相關產業及服務提供業者訂定全面性的監管架構，足見專法之必要。

人在屏東勘災、但仍關心專法公聽會進度的立委鍾佳濱，亦說明指出，台灣目前受到全球虛擬資產發展的最大影響，就在於寬鬆的法令使得詐騙集團得以運用漏洞，將網路詐欺所得的贓款，透過虛擬資產交易平台洗到境外，讓檢警調需耗費極大的成本來追查。

鍾佳濱認為，行政院既已指定金管會為虛擬資產的主管機關，目前卻僅用行政命令的方式頒布指導原則，恐怕力有未逮，應建立完整的法規範，授予足夠的權限以行使公權力，才能與國境內外的虛擬資產相關機構合作。

江永昌指出，這次所推出的「虛擬資產交易及業務管理條例」，針對虛擬資產業者的許可制度、公會規定、業務各面向規範以及禁止事項等四大方針納管，並盡力於法中保留彈性，秉持業者高度自律之精神。然而，由於虛擬資產業者規模大小不一、所辦理業務內容及項目也有所不同，因此召開本次公聽會，廣徵產、官、學各界意見，使草案更臻完美。