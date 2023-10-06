旅天下第三季營收9.36億元 達上半年整體營收之9成4

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旅天下聯合國際旅行社(6961)於2023年三箭齊發，透過「全台雙軸加盟佈局、獨家包機、深耕日本旅遊市場」的佈局，成長動能持續攀升，第三季合併營收9.36億元，即達到上半年整體營收之9成4，亦較疫情前2019年同期成長52％。此外，旅天下9月合併營收約2.93億元，較疫情前同期大幅成長近4成，累積前三季營收亦較疫情前同期提升3％。

展望後市，企業員工旅遊與獎勵旅遊旺季到來，加上北海道與東北旅遊，歐洲聖誕跨年等主題旅遊相繼進入旺季，旅天下接單暢旺，營收可望持續仰攻。

分析7-9月單季營收成長主因，旅天下擴增獨包日本函館機位，自7月起，從一週1班增加至4班，幾乎班班完銷。而暑假期間原就是親子旅遊旺季，加上疫後旅遊熱度不減，長、短線銷售速度較往年佳，全線強打暑假、連休商品，推出以來市場反應熱絡。同時，旅天下全力衝刺加盟商展店，至今全台已有45家通路加盟門市，產品加盟商則有58家，未來宜蘭、嘉義等地將成為加盟拓展重點，未來將持續深化與加盟商之合作型態，強化經營實力，讓營收穩健成長。

放眼第四季，旅天下迎接員工獎勵旅遊商機，如10月已接獲儀器製造業3百萬元訂單；接下來也將進入北海道與東北旅遊旺季，旅天下瞄準賞楓戲雪商機，推出獨包直飛日本花卷與函館商品，與歐洲聖誕跨年等主題旅遊，訂單反應踴躍。此外，旅天下將於10月13日至10月16日首度參加臺中國際旅展，主動出擊開拓中部客源。

旅天下第四季持續推出日本獨家包機商品，「北海道函館三大螃蟹溫泉5日」可欣賞期間限定的冬季洞爺湖點燈活動與札幌白色燈樹節，並安排三大螃蟹吃到飽及入住溫泉飯店，將北海道雪景盡收眼底。日本獨包產品春節進單量已達3成5，原定包機至明年3月底，已確定將延長包機合約。同時持續研發長線新產品，明年歐洲機位取得有望增加，朝向提高長線營收占比目標前進。