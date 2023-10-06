台股出現4大底部訊號 名師洩材料定穎等11檔買點到

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【旺得富理財網 王順泉】台股本周大幅震盪，今天上漲67點，突破16,500關卡，收復月線，但仍在半年線之下。永誠國際投顧總監陳威良表示，台股下檔風險有限，「這裡就是底部」，景氣連10個藍燈，追平史上第2長，代表中長期波段絕佳買點就在這裡。

投資人擔憂美國眾議長被罷免、聯準會持續鷹派、美國公債殖利率飆高等利空，但陳威良表示，美國公債殖利率與美元指數，都已經來到相對高點，最重要的就是未來升息幅度極為有限，甚至可能就快要結束，股市低檔已不遠。

今年來外資賣超金額超越買超，全年恐轉為賣超，如果今年底前沒有轉為買超，就會創下史上最長的連4年賣超，但是，台股並沒有因此連跌4年、走4年大空頭，去年全球走空，今年台股也把去年的長黑收復一半回來。因此，對於外資賣超，要冷靜看待，尋找機會。

陳威良強調，目前台股有4大底部訊號，第一，窒息量，這波最低量在9/25的2173億，比7/31的4922億少了不只一半。第二，KD指標，近期指數破新低，KD指標沒有破低，標準的牛市背離。第三，半年線以下紅黑K交錯，多空勢均力敵，所以絕不是空方控盤準備C波下跌。第四，大盤在半年線之下，但電子股在半年線之上，其中最重要的AI相關指標股幾乎都半年線甚至季線之上，比大盤強。

此外，0050代表台股重量級權值股，左右大盤走勢。0050從2003年成立以來總共經歷過84次跌破半年線，之後3個月平均漲3.1%，6個月漲5.8%，1年漲13.4%。現在跌破半年線如果賣股票，從歷史來看最快3個月後就會「搥心肝」非常後悔。

至於個股，陳威良點名材料、定穎投控、奇鋐、台光電、健鼎、緯穎、廣達、技嘉、勤誠、先進光、虹堡等11檔，值得投資人留意。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。